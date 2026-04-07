Pravidla se tu nedodržují. Po nehodě v Žižkovském tunelu chce radnice úpravy

Četné ohlasy vyvolal nedávný incident v Žižkovském tunelu v Praze. Ve spojnici mezi Karlínem a Žižkovem srazil rozjetý cyklista ve vysoké rychlosti ženu. Ta skončila v nemocnici s otřesem mozku a pohmožděninami. Radnice Prahy 3 teď hledá způsob, jak situaci řešit ke spokojenosti chodců i cyklistů.

Spouštěčem opětovných debat o bezpečném pohybu v Žižkovském tunelu se stala nehoda z 11. března. Jak informoval iRozhlas, ženu, která tudy každý den chodí z práce, srazil zezadu ve vysoké rychlosti cyklista.

Nehoda se stala na výjezdu z karlínské části tunelu. „Neubrzdil to. Neměl ani helmu a vůbec ten bicykl neovládal. Byla jsem pro něj takový polštář, který ho zachytil, takže jemu se nic nestalo,“ cituje ženu server.

„Sezona zahájena,“ informoval Facebook Kavárny Garáž, která sídlí hned u výjezdu z tunelu na karlínské straně a která sdílela příspěvek ze zásahu záchranářů. Ten narážel na to, že tunelem kromě tisíců lidí a běžců denně od jara projedou i desítky kol či koloběžek. A to v obou směrech.

„Pár stížností na toto téma jsem obdržel už dřív,“ napsal po incidentu na svém Facebooku starosta Prahy 3 Michal Vronský (TOP 09).

Připomněl stávající pravidla, kdy v tunelu platí pěší zóna s možností jízdy na kole, v níž je maximální povolená rychlost stanovena na 20 km/h.

„Jenže tu tady dodržuje málokdo,“ posteskl si starosta. Myslí si, že stávající povolená rychlost uvnitř tunelu je příliš vysoká a v zájmu větší bezpečnosti by měla být snížena na polovinu. Někdo už navíc doplňující cedulku cyklisty na dopravní značce přelepil žlutou páskou.

Pocit „závodění“ pak někteří mohou mít z faktu, že tunelem vedou tzv. segmenty, tedy úseky, na kterých si sportovci v aplikaci Strava vzájemně porovnávají své výkony.

Pohled tunelem od Žižkova ke Karlínu

„Cyklisté musí zpomalit, pěší provoz v tunelu je veliký. Hledáme navíc řešení, které bude vymahatelné i ze strany městské policie.“ Vronský dále dodal, že bezohledně tu jezdí zejména kurýři na elektrokolech.

Povrch tunelu je tvořen kostkami a před výstupem / výjezdem na karlínské části se tunel mírně stáčí doleva, takže v jednu chvíli není vidět dál než jen pár metrů před sebe.

Podobně se pod příspěvkem starosty vyjadřují diskutující. „Problém většinou nejsou kola, ale elektrokola. A nejen v tunelu, ale na všech chodnících,“ popisuje jeden z nich. Další se přiklání k osazení více značek v tunelu, instalování kamer, jiný by jízdu na kolech zakázal úplně.

„Jedná se o významnou pražskou cyklotrasu, kde nechceme cyklistům zakázat jízdu. Těžký oříšek, není účinné řešení, přesto ho hledáme,“ uvedl v čerstvé reakci místostarosta městské části Ondřej Rut (Zelení). „Snažíme se najít apelativní způsob, jak cyklisty trošku povzbudit, aby mysleli na ostatní,“ dodal.

Možností je podle něj víc. Rychlostní omezení či značka „Cyklisto, sesedni z kola“. „Tomu bych ale rád zabránil,“ dodal Rut s tím, že se správcem tunelu – Technickou správou komunikací – se vhodné opatření hledá. „Brzy najdeme nějaké řešení,“ sdělil.

Jiný přispěvatel navrhuje rozdělit tunel na dvě části – pěší a cyklistickou. Což radnice už probírala a odmítla. „Cyklisty by to mohlo naopak k rychlé jízdě povzbudit. Určitě by je to nezpomalilo,“ řekl Rut už dříve.

Od lidí zaznívají i návrhy na instalování retardérů, což starosta nevyloučil. Ale jak dodal, cyklisté by je mohli využívat jako skokánky. Instalování šikan pak naráží na občasný průjezd policejního vozu nebo sanitky.

„Štve mě to, kolektivní vina, jeden cyklista to pokazí všem,“ podotkl další diskutující.

Prevencí všeho je ale ohleduplnost. Jak ze strany cyklistů, tak ale i chodců. „Vidím i případy arogantních chodců, roztažených přes celou stezku a odmítajících uhnout, i když cyklista včas upozorní zvonkem.“

Pro začátek se tak budou instalovat další značky. „Domluvili jsme proto osazení několika značek vyzývajících k ohleduplné jízdě. Toto je již v procesu,“ informoval starosta Vronský.

Česko - Dánsko 2:2, na penalty 3:1, po letech jsou fotbalisté na mistrovství světa

Čeští fotbalisté slaví postup na mistrovství světa 2026.

Český fotbal je zase světový. V červnu se v Americe představí na nejsledovanější sportovní akci planety. Bude součástí načančané show, která poprvé v historii pojme osmačtyřicet zemí. Postup si...

Řidič dostal za smrt matky s kočárkem tříletou podmínku. K soudu nedorazil

Řidič z neznámých důvodů sjel z vozovky a srazil maminku s kočárkem. (1. května...

Obvodní soud pro Prahu 9 ve čtvrtek nepravomocně rozhodl v kauze řidiče, který svým porsche usmrtil ženu s kočárkem. Adam Coubal dostal tříletý podmíněný trest a pětiletý zákaz řízení. Pozůstalým...

OMG, jsou nádherný. Designérka Marešová oněměla, když viděla své vozy pro Petřín

Designérka Anna Marešová si prohlédla své vozy pro petřínskou lanovku

Jako když dítěti dáte štěně. Takové pocity měla designérka Anna Marešová, když viděla poprvé své nové vozy pro petřínskou lanovku zcela hotové. Přiznala, že když před lety vyhrála soutěž, přišlo jí...

Loupež jako z filmu. V Praze někdo odpálil dva bankomaty, odcizil veškeré peníze

V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

U pražského Obchodního centra Opatovská došlo v sobotu ráno k výbuchu dvou bankomatů. Na místě zasahuje policie, v akci byli také pyrotechnici. Při výbuchu nebyl nikdo zraněn. Policisté nyní pátrají...

Klouzačka z plechu a co ty kameny? Nové hřiště na „Jiřáku“ je pod palbou rodičů

Nové dětské hřiště na náměstí Jiřího z Poděbrad (březen 2026)

Nové dětské hřiště na právě rekonstruovaném pražském náměstí Jiřího z Poděbrad je v provozu sotva několik dní a už schytává sprchu hejtů a nenávistných komentářů. Dospělým vadí povrch hřiště,...

Pravidla se tu nedodržují. Po nehodě v Žižkovském tunelu chce radnice úpravy

Žižkovský tunel spojující Žižkov a Karlín (březen 2026)

Četné ohlasy vyvolal nedávný incident v Žižkovském tunelu v Praze. Ve spojnici mezi Karlínem a Žižkovem srazil rozjetý cyklista ve vysoké rychlosti ženu. Ta skončila v nemocnici s otřesem mozku a...

7. dubna 2026

Brutálně ztloukl muže mezi paneláky. Útočníka hledají i kriminalisté z mordparty

Brutální napadení v Praze. Útočníka hledá policie

Policie pátrá po neznámém útočníkovi, který ve čtvrtek mezi vchody panelových domů v pražské Frýdlantské ulici agresivně napadl pětatřicetiletého muže a způsobil mu poranění mozku. Zraněný je nyní po...

6. dubna 2026  17:26

Výhra, nebo konec. Nymburk zkusí udržet naději na Final Four Ligy mistrů

Nymburský rozehrávač Ondřej Sehnal u míče v zápase s Rytasem Vilnius

Nymburští basketbalisté zabojují v úterý o udržení naděje na premiérový postup do Final Four Ligy mistrů. Ve druhém utkání čtvrtfinálové série přivítají na domácí palubovce Rytas Vilnius a pokusí se...

6. dubna 2026  16:44

Dětí ubývá, metropole roste jen díky migraci. Loni nejvíce v Praze 5 a 9

Ilustrační snímek

Ztráty sčítá hlavní město v demografických statistikách. Méně dětí v metropoli přišlo na svět, naopak přibylo zesnulých. Populace Prahy přesto rostla. Je to díky migraci ze zahraničí, i když nově...

6. dubna 2026

Záchranáři zasahovali v Prokopském údolí, ze skály tam spadl chlapec

ilustrační snímek

V neděli odpoledne v pražském Prokopském údolí spadl chlapec ze skály a zranil se. Skončil poté v nemocnici. Pravděpodobně se jednalo o nešťastnou událost, uvedla v pondělí mluvčí pražské policie Eva...

6. dubna 2026  10:16

Na koridoru u Kolína srazil vlak člověka, část spojů jezdila odklonem

Od neděle 14. prosince se na železniční stanici Jihlava město vrací cestující....

Provoz na železničním koridoru v úseku Kolín - Záboří nad Labem byl zastavený, vlak tam v pondělí ráno usmrtil člověka. Zasahovaly složky integrovaného záchranného systému, řekla policejní mluvčí...

6. dubna 2026  7:26,  aktualizováno  8:35

Respekt Koubkovi i hráčům. Ukázali, co v sobě Češi mají. Priske o baráži i Spartě

Sparťanský trenér Brian Priske kyne fanouškům po vítězném utkání v lize nad...

Při pohledu na spoustu prázdných míst v sále se nejdřív podivil „Jsou Velikonoce, tak asi proto,“ prohodil Brian Priske. Pak si trenér sparťanských fotbalistů na tiskové konferenci sám vzal slovo....

6. dubna 2026

V Holešovicích vytryskl gejzír. Strážníci kvůli havárii vody usměrňují dopravu

Policie zasahuje u havárie vody v pražských Holešovicích. (5. dubna 2026)

Na křižovatce ulic Osadní a Plynární v pražských Holešovicích v neděli odpoledne praskl horkovod. Ze silnice vytryskl proud vody. Společnost Pražská teplárenská zjišťuje příčiny poruchy a připravuje...

5. dubna 2026  16:58,  aktualizováno  23:16

Karviná v akci po vypuknutí skandálu: Pro hráče i trenéry je to nepříjemné, říká kouč

Zastupující karvinský kouč Pavel Němec při zápase na Spartě. Nahradil...

Než novináři dostali prostor na otázky, zastupující trenér karvinských fotbalistů Pavel Němec je s úsměvem požádal: „Je to moje první tiskovka, tak prosím buďte na mě hodní.“ Ale copak se šlo...

5. dubna 2026  22:18

Sparta - Karviná 2:0, domácí utekli Plzni, v útočném duelu se trefili Sonne a Mercado

Fotbalisté Sparty se radují z gólu, který vstřelil John Mercado (vpravo).

Sparťanští fotbalisté si upevnili druhou příčku v tabulce. Využili sobotního zaváhání Plzně, doma v 27. kole Chance ligy porazili Karvinou 2:0 a osm kol před koncem sezony mají na Viktorii osmibodový...

5. dubna 2026  17:35,  aktualizováno  20:26

Dálnici D11 u Prahy je po bourání mostu na exitu 8 plně průjezdná

Dálnici D11 u Jiren zavřelo bourání mostu (4. dubna 2026)

Dálnice D11 u Prahy je po nočním bourání mostu na exitu 8 u Jiren opět plně průjezdná. Úplná uzavírka začala v sobotu kolem 19:15, most se podařilo zbourat krátce před 02:00. Po dokončení úklidu...

4. dubna 2026  19:42,  aktualizováno  5. 4. 19:06

Baník si nezaslouží být tak nízko, řekl Chorý. Penaltová série? Nepřipouštím si ji

Tomáš Chorý ze Slavie dotírá na baníkovce Frydrycha.

V neděli kopal další, už osmnáctou, penaltu v české lize a opět se nemýlil. Slávistický útočník Tomáš Chorý proti Baníku Ostrava (2:0) zase vylepšil svou působivou bilanci a nasměroval svůj tým k...

5. dubna 2026  18:50

