VIDEO: Trable v Žižkovském tunelu. Po nočním čištění klouzali chodci i cyklisté

Autor:
  13:20
Nepříjemné překvapení čekalo v pátek ráno na chodce a cyklisty v Žižkovském tunelu. Avizované noční čištění proměnilo dlažební kostky v klouzačku. Kvůli cyklistům, kteří nerespektovali zákaz projíždění, na místo dokonce dorazili strážníci.

Tunel ve čtvrtek v noci čistila Technická správa komunikací (TSK), která z toho důvodu celý jeho prostor až do brzkých ranních hodin uzavřela. Cílem bylo zbavit tunel pomocí strojního a ručního mytí prachu a nečistot, a také odstranit graffiti.

Žižkovský tunel se po čištění proměnil v klouzačku
Žižkovský tunel spojující Žižkov s Karlínem nově doplnilo značení, které cyklistům ukládá maximální rychlost 10 km/h. Opatření má zvýšit bezpečnost chodců (22. dubna 2026)
5 fotografií

Po opětovném zpřístupnění se lidé potýkali s kluzkou dlažbou. Podle mluvčí TSK Barbory Liškové to způsobila kombinace materiálu povrchu, mycí směsi a sklonu tunelu. Cyklisté tak nesměli tunelem po otevření projíždět.

Lišková sdělila, že čištění bylo oznámeno s dostatečným předstihem. „Bohužel i přes jasné vymezení prostoru uzávěry zákazovými značkami někteří uživatelé toto opatření nerespektovali a do tubusu během probíhajících prací vstoupili,“ sdělila mluvčí.

Přísnější pravidla v Žižkovském tunelu, kde se stala nehoda. Cyklisté musí zpomalit

Kvůli cyklistům, kteří nerespektovali zákaz projíždění, na místo dorazili strážníci. „Po čištění povrchu Žižkovského tunelu byl provoz pro cyklisty upraven dopravní značkou ‚cyklisto, sesedni z kola.‘ Protože cyklisté toto značení nerespektovali, požádali zástupci Technické správy komunikací městskou policii o přítomnost hlídky,“ uvedla mluvčí pražské policie Irena Seifertová.

V Žižkovském tunelu se tento týden ve středu změnila pravidla pro cyklisty. Nově zde značky upozorňují na omezení rychlosti na 10 kilometrů v hodině, které má snížit riziko střetů s chodci. Opatření připravila Praha 3 ve spolupráci s dalšími institucemi po stížnostech veřejnosti i zjištěních z terénu. Mezi ně patří i nehoda, při níž cyklista ve vysoké rychlosti srazil a zranil ženu.

Vstoupit do diskuse (17 příspěvků)

Nejčtenější

Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky

Ranní provoz na nově otevřeném Dvoreckém mostě (20. dubna 2026)

První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...

Pražský Dvorecký most se otevřel. Ať bezpečně slouží sto let, přeje si Svoboda

V Praze se otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku...

V Praze se dnes před polednem slavnostně otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku Vltavu. Nové přemostění Praze rozhodně pomůže, shodují se představitelé města i městských...

Vozy petřínské lanovky už sedí na kolejích. Připadají mi maličký, smála se autorka

Po více než roce se na trať petřínské lanovky vracejí vozy. Jedná se o nové...

Zrekonstruovaná dráha lanovky na Petřín už není holá. Ve středu brzy ráno dělníci na koleje instalovali dva nové vozy, které v příštích letech budou vozit Pražany a turisty. Událost sledovali...

Prahou prošel protest studentů. Oto, pojď ven, bouchali na dveře Klempířova úřadu

Na náměstí Jana Palacha se sešli protestující z pražských vysokých i středních...

Studenti napříč Českem ve středu minutu před dvanáctou opustili své učebny a sešli se na protest proti vládnímu návrhu na zrušení poplatků médií veřejné služby. V Praze, kde se konala hlavní...

Řidička seniorka prorazila autem výlohu luxusního obchodu v Praze

Osobní auto narazilo v Pařížské ulici do výlohy obchodu (17. dubna 2026)

V Pařížské ulici v centru Prahy zasahovali policisté u nehody osobního auta, které prorazilo výlohu jednoho z obchodů. Událost se obešla bez zranění.

Orientační závod pro „šotouše". Pražská lítačka prověří, kdo zná MHD v metropoli nejlépe

Kraje dotují spoje, které jezdí do Prahy přes četné obce. Podle privátních...

Páteční odpoledne v Praze bude patřit těm, kteří znají jízdní řády, přestupy a zkratky lépe než běžný cestující. V 16:00 startuje 14. ročník Pražské lítačky, závodu v integrované dopravě, kde spíše...

24. dubna 2026  13:18

Žena zemřela po pádu z 11. patra panelového domu v pražských Řepích

Žena v pražských Řepích vypadla z okna v 11. patře panelového domu. (24. dubna...

V pražských Řepích zemřela v pátek ráno přibližně padesátiletá žena po pádu z okna v jedenáctém patře panelového domu. Okolnosti její smrti teď prověřují kriminalisté.

24. dubna 2026  8:59,  aktualizováno  9:34

Český Woods? Historická kuriozita. Ale šance na zlaté zrnko je, říká Uhlík

Petr Uhlík, prezident České golfové federace.

Před rokem a měsícem se stal novým prezidentem České golfové federace. Přitom kolem golfu se Petr Uhlík pohybuje přes 40 let – hraje ho, šéfuje hřišti na Konopišti, předsedal kontrolní komisi,...

24. dubna 2026

Pražští radní schválili koupi Národního domu na Vinohradech a zámku Veleslavín

Národní dům na Vinohradech

Pražští radní ve čtvrtek schválili koupi Národního domu na Vinohradech a zámku Veleslavín od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Dům na náměstí Míru, který má nadále sloužit k...

23. dubna 2026  20:04,  aktualizováno  22:22

Otíkovu lávku na Jižním Městě oživil návrat Jánose Bána

János Bán na pohřbu Mariána Labudy (Bratislava, 12. ledna 2018)

O křest vlastně nešlo, předpisy nedovolují křtít objekty podle fiktivních postav, ale vzhledem k tomu, že pro tuto pražskou čtvrť je to ikonické místo, slavnostně odhalili alespoň plaketu, který by...

23. dubna 2026  17:16

Nová poliklinika na Florenci zavádí koordinátora a lékaře bez čekání

Nová moderní poliklinika Florenc. (23. dubna 2026)

Na Florenci otevřela nová poliklinika, pacienty přijímá do několika pečujících programů. Bude o nich vědět všechno a volat jim, kdy je potřeba jaká prohlídka. Středisko umístěné hned na metru avizuje...

23. dubna 2026  17:01

Chlapec riskoval, když vběhl pod auto s majáky. Za pár sekund to udělal znovu

Chlapec riskoval, když vběhl pod auto s majáky. (23. dubna 2026)

Jen pár okamžiků dělilo od katastrofy malého chlapce na křižovatce v Mladé Boleslavi. Hned dvakrát vběhl bez varování pod kola vozů policistů, kteří mířili k zásahu. Řidiči měli co dělat, aby střetu...

23. dubna 2026  16:30

Apoštolové se zastavili, turisté se divili. Smrtkou pak dlouho zvonil orlojník

Lidé čekají na speciální zvonění pražského orloje v rámci Národního dne bez...

Neobvykle se choval pražský orloj ve čtvrtek hodinu před polednem. Apoštolové se ve dvířkách zastavili, postava Smrtky pak zvonila téměř tři minuty, aby zazvonila celkem 130krát. Stalo se tak na...

23. dubna 2026  15:49

Sedmizápasový distanc pro Bořila. Za Slavii už si v této sezoně nezahraje

Slávistický kapitán Jan Bořil (vpravo) s advokátem opouští sídlo disciplinární...

Kapitán fotbalové Slavie Jan Bořil vyfasoval za své chování v utkání s Hradcem Králové (1:2) sedmizápasový trest. Poté, co v nedělním zápase viděl druhou žlutou kartu, pronesl podle zápisu směrem k...

23. dubna 2026  14:05,  aktualizováno  15:38

Pusťte motorky na Dvorecký most, vyzývá petice. Nedává to smysl, reaguje město

Otevření Dvoreckého mostu v Praze. (17. dubna 2026)

Dvorecký most v Praze není otevřený ještě ani týden, ale stále budí emoce. Pozitivní i negativní. Aktuálním tématem je umožnění vjezdu motocyklům, za což na internetu vznikla petice. Podle náměstka...

23. dubna 2026  15:17

Pavel navštívil Vesnici roku. Chceme vás za prezidenta i dál, šeptala mu seniorka

Prezident Petr Pavel během návštěvy Pardubického kraje zavítal také do Písečné,...

Prezident Petr Pavel dnes pokračoval v návštěvě Pardubického kraje. Tentokrát zamířil na Orlickoústecko, hned ráno zavítal do střední školy v České Třebové. Dopoledne vystoupil na 2. celostátní...

23. dubna 2026  14:22,  aktualizováno  15:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.