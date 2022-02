Nádraží na Žižkově se mění v novou čtvrť, cena garsonky je pět milionů

„Práce už na pozemcích nějakým způsobem pokračují od května minulého roku. Jsou to přípravné stavby na infrastruktuře a výkopové jámě,“ vysvětluje zakladatel a šéf Central Group Dušan Kunovský. Výstavba vlastních bytových staveb ale začala teprve ve středu.

Do roku 2032 by mělo na 13hektarovém pozemku na severu brownfieldu celkem vzniknout sedm městských bloků, ve kterých bude zhruba 2 500 bytů. Stavaři budou nejprve pracovat na prvním bloku u Basilejského náměstí, kde by mělo vyrůst 390 bytů. Dokončení této části developer plánuje na polovinu roku 2024. Kromě bytů v bloku vzniknou také komerční prostory pro obchody, služby, restaurace a kavárny.

„V tuto chvíli jsme převzali staveniště. Začínáme pilotovým založením, což bude asi nejrušnější etapa, která bude stavbu provázet,“ říká dodavatel stavby Robert Špott ze společností Syner a Imos. Po pilotech by měla firma začít stavět monolitické obrysy staveb u Basilejského náměstí.

Stavaři budou pokračovat ve stavbě prvního bloku podél ulice Jana Želivského. Poté budou práce pokračovat na objektech u ulice Malešická a nakonec se přesunou na jižní stranu prvního bloku.

Ještě dražší bydlení

Celkové náklady na výstavbu všech sedmi bloků Parkové čtvrti budou asi 20 miliard korun, což je více, než investor původně počítal.

„Nárůst ceny materiálu a stavebních prací je tak gigantický, že jsme si nemysleli, že se něco takového může stát,“ říká Kunovský. Garsonka v Parkové čtvrti vyjde nyní zájemce asi na pět milionů korun, čtyřpokojový byt s kuchyňským koutem se prodává od 17 milionů korun. Podle Kunovského se ceny dalších nemovitostí budou odvíjet na základě vývoje trhu.

„Je pravda, že růst cen je tak nepředvídatelný a další etapy jsou dražší. Zákazník, který přichází nyní, již platí vyšší cenu. V dalších etapách uvidíme, jak se bude situace vyvíjet,“ dodává šéf Central Group.

Nová tramvaj a školky

Kromě bytových domů by na území Parkové čtvrti měl vzniknout také 1,5hektarový park, pěší zóna s vodními prvky a mateřská škola. Mezi budovou Nákladového nádraží Žižkov a Parkovou čtvrtí se má také začít stavět nová tramvajová trať směrem k Jarovu.

Tramvaj poslouží k posílení veřejné dopravy na celém území brownfieldu nádraží, který má dohromady plochu asi 33 hektarů. Zde mají po změně územního plánu kromě Parkové čtvrti vyrůst tisíce bytů až pro dvacet tisíc lidí.

Kvůli zvýšeným nárokům na dopravu je v plánu stavba „Jarošovská třída“, která má navázat na Malešickou ulici a odvést dopravu z nové zástavby. Silnice se napojí na Českobrodskou ulici.

Na rozvoj veřejného prostranství v okolí Parkové čtvrti investor Central Group dá 691 milionů korun. Za příspěvek má vystavět například tři mateřské školy, které pak předá do vlastnictví Prahy. Za výstavbu na celém území Nákladového nádraží Žižkov pak developeři podle nové metodiky Prahy hlavnímu městu přispějí dohromady kolem 1,5 miliardy korun. Ty chce Praha využít na přípravu veřejné infrastruktury.

„Chystáme s Prahou 3 architektonickou soutěž na novou školu a park,“ vysvětluje plány na rozvoj oblasti náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček (za TOP 09). Praha chce také opravit a využít památkově chráněnou budovu Nákladového nádraží Žižkov. Vzniknout by tam mohlo kulturně společenské centrum s byty nebo kancelářemi.