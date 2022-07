Žižkovská pivní zahrada je minulostí, na místě vyroste bytový komplex

Podnik Žižkov Beergarden na místě funguje od května 2020. Lidé si tu mohou pod širým nebem vychutnat tankovou Plzeň nebo Gambrinus, maso z grilu i klasické české dobroty, na velkoplošné obrazovce jsou často ke shlédnutí důležitá sportovní utkání. Mimo to je na velké zelené ploše, kde dřív stával velodrom, i dětské hřiště, kolotoče nebo hřiště na plážový volejbal.

Zahradní restaurace tak nahradila dřívější Zahrádky Žižkov, které fungovaly na podobném principu. Předtím, než na místě vzniklo posezení, tu měl však už od roku 1909 svůj první stadion fotbalový klub FC Viktoria Žižkov.

Nyní je však s oblíbeným místem konec, na místě totiž vyrostou nové byty. Rezidence ponese jméno Zahrady Žižkov, který bude původní místo připomínat snad právě jen obdobným názvem.

Provozovatelé pivní zahrady na Facebooku uvedli, že bohužel věděli, že k tomu jednou dojde. „Věděli jsme, že to přijde a že z místa, kam si chodíme dát vychlazenou plzničku, se jednou stane staveniště,“ napsali s tím, že děkují všem, co k nim pravidelně chodili a i těm, co si u nich dali byť jen jedno pivo.

Místo tak bude od pondělí pod taktovkou developerské firmy CPI Group, která zde postaví 204 bytů s předzahrádkami, balkony a terasami s výhledem na Parukářku, Židovské pece, Invalidovnu, žižkovský memoriál i Vítkovský park.

Poslední pivo a klobásu si lidé mohou dát v neděli 17. července, poté se zahrádky ze Žižkova přesunou na Rohanský Ostrov. „Věříme, že tam vytvoříme lepší verzi zahrádek,“ doplnili majitelé.