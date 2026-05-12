Svérázná čtvrť slaví. Žižkov před 145 lety císař povýšil na město, prošel velkou proměnou

Žižkov se z viniční obce změnil na svébytnou čtvrť činžáků, hospod a pavlačových domů. Chvíli měl i vlastní elektrárnu. V roce 2026 slaví 145 let od povýšení na město. Praha 3 k výročí připravila kulturní program, který v úterý 12. května zahájí koncert klasické hudby v kostele sv. Prokopa.
Prokopovo náměstí nese svůj název od roku 1872. Podle Prahy 3 se zde dlouhá léta konaly tradiční trhy, které navštěvoval i autor Švejka Jaroslav Hašek. Fotografie zachycuje trhy v roce 1925. (12. května 2026) | foto: MČ Praha 3

Polohopisný plán města Žižkova z roku 1912. (12. května 2026)
Nouzová kolonie Červená skála vznikla ve 20. letech minulého století na území...
Pohled na nejstarší dochovaný žižkovský kostel sv. Rocha, který vznikl v době...
1. listopadu 1889 město spustilo provoz nové elektrárny. Žižkovu sloužila 35...
Žižkov byl do poloviny 18. století součástí obce Viničné hory, které od města oddělovaly hradby. Spolu s příchodem železnice a industrializací se poklidný ráz místa rychle změnil.

V oblasti vinic vyrostly první činžáky a v roce 1881 už měl Žižkov 20 tisíc obyvatel, informuje Centrum architektury a městského plánování. Císař František Josef I. tak 15. května 1883 povýšil Žižkov na město.

Na podobu čtvrti s činžovními domy měl největší vliv stavitel a žižkovský starosta Karel Hartig, který postupně lokalitu zastavoval.

Žižkov přezdívaný Žižkaperk nebo Žižkaberg se proměnil ve svébytnou čtvrť s vlastní kulturou, s místem jsou spjatí například spisovatelé Jaroslav Seifert a Jaroslav Hašek, kteří zde roky bydleli. Na počátku 20. let měl chvíli i vlastní elektrárnu, která nakonec ustoupila tržnici.

Čtvrť se tradičně dělí na Horní a Dolní. Spodní část byla protkaná pavlačovými domy s nuznými podmínkami k životu. V jednom z bytů prožil dětství i romský novinář a šéf blogů iDNES.cz Patrik Banga. „Měli jsme 160 metrů čtverečních, obrovské stropy 3,5 metru, ale žádný vytápění, teplou vodu, koupelnu nebo záchod,“ popisuje. Do sklepa pro uhlí chodil s bratry.

Komunisté se pokusili Žižkov přestavět v moderní sídliště, necitlivá asanace ale nebyla nikdy dokončená.

Ke svému 145. výročí Praha 3 připravila sérii kulturních akcí. V úterý 12. května od 18 hodin oslavy zahájí koncert klasické hudby v kostele sv. Prokopa. Divadlo Aqualung Žižkovském divadle Járy Cimrmana představí 18. května hru Pan Žižka aneb Tenkrát na Vítkově. Součástí programu jsou i komentované architektonické vycházky, jízda historickou tramvají či panelové výstava mapující proměnu Žižkova od viničních hor po moderní pražskou čtvrť.

„Chtěli jsme, aby oslavy nebyly jen o připomínání historie. Proto jsme program poskládali tak, aby si v něm každý našel něco – ať už má rád hudbu, divadlo, nebo jen rád objevuje zákoutí své čtvrti,“ popsal radní pro kulturu Pavel Křeček.

Svérázná čtvrť slaví. Žižkov před 145 lety císař povýšil na město, prošel velkou proměnou

Prokopovo náměstí nese svůj název od roku 1872. Podle Prahy 3 se zde dlouhá...

Žižkov se z viniční obce změnil na svébytnou čtvrť činžáků, hospod a pavlačových domů. Chvíli měl i vlastní elektrárnu. V roce 2026 slaví 145 let od povýšení na město. Praha 3 k výročí připravila...

