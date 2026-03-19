Na Žižkově hořel byt. Mladík před plameny vyskočil z okna

  17:52aktualizováno  18:32
Na pražském Žižkově hořelo dnes odpoledne v bytě v Lupáčově ulici. Z okna bytu při požáru vyskočil osmnáctiletý mladík a byl předán do péče záchranářů, informovala policie na síti X. Utrpěl vážná, vícečetná poranění, byl napojen na plicní ventilaci a následně transportován do nemocnice.

Podle mluvčího pražských hasičů Miroslava Řezáče hasiči požár uhasili jedním proudem. Vyjádření pražské záchranné služby zjišťujeme.

„Jednotky ze čtyř stanic zasahují v ulici Lupáčova u požáru vybavení bytu. Požár byl uhašen jedním proudem, zakouřené prostory byly přetlakově odvětrány. Jedna osoba byla předána do péče záchranářů. Redukujeme jednotky na místě,“ uvedli hasiči kolem 17:15 na síti X.

Společně s policisty nyní zjišťují okolnosti požáru a jeho příčinu, ulice je neprůjezdná.

Záchranáři měli na místě i evakuační vozidlo EVA, které slouží jako prostor pro prvotní ošetření, dočasný úkryt pacientů nebo jejich převoz do nemocnic. V péči měli jednoho pacienta.

„Byl imobilizován, zaintubován, napojen na umělou plicní ventilaci a s těžkými poraněními transportován do traumacentra. Na místo byl následně povolán psychointervent,“ řekl mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.

Mladík vyskočil z okna prvního poschodí. Podle záchranářů to byla výška přibližně osmi metrů, uvedl mluvčí Kirs pro iDNES.cz.

Okolnosti požáru a jeho příčinu zjišťují policisté společně s hasiči.

Požár bytu na Žižkově (19. března 2026)
Požár bytu na Žižkově (19. března 2026)
Požár bytu na Žižkově (19. března 2026)
Požár bytu na Žižkově (19. března 2026)
Na Žižkově hořel byt. Mladík před plameny vyskočil z okna

