Podle mluvčího pražských hasičů Miroslava Řezáče hasiči požár uhasili jedním proudem. Vyjádření pražské záchranné služby zjišťujeme.
„Jednotky ze čtyř stanic zasahují v ulici Lupáčova u požáru vybavení bytu. Požár byl uhašen jedním proudem, zakouřené prostory byly přetlakově odvětrány. Jedna osoba byla předána do péče záchranářů. Redukujeme jednotky na místě,“ uvedli hasiči kolem 17:15 na síti X.
Společně s policisty nyní zjišťují okolnosti požáru a jeho příčinu, ulice je neprůjezdná.
Záchranáři měli na místě i evakuační vozidlo EVA, které slouží jako prostor pro prvotní ošetření, dočasný úkryt pacientů nebo jejich převoz do nemocnic. V péči měli jednoho pacienta.
„Byl imobilizován, zaintubován, napojen na umělou plicní ventilaci a s těžkými poraněními transportován do traumacentra. Na místo byl následně povolán psychointervent,“ řekl mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.
Mladík vyskočil z okna prvního poschodí. Podle záchranářů to byla výška přibližně osmi metrů, uvedl mluvčí Kirs pro iDNES.cz.
