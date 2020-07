Vodopád na 40metrové stěně. Na žižkovský panelák ho namaloval Patrik Hábl

Malba je na domě na rohu Kubelíkovy a Táboritské ulice u Olšanského náměstí na pražském Žižkově. Její rozměr je 40 krát osm metrů.

„Dopadlo to dobře, byl to maraton. V dopoledních hodinách hodně pršelo, takže jsme měli určitou časovou ztrátu, ale potom se to podařilo dohnat. Pracoval jsem do úplné tmy,“ popsal iDNES.cz malíř Patrik Hábl.

On a pořadatelé festivalu chtěli oživit relativně nevzhlednou fasádu devítipatrového domu, ale čtyři desítky metrů dlouhý Vodopád má také upozornit na nezadržitelný proud času, pomíjivost i přírodní živel.

„Byla to pro mne premiéra ve smyslu vertikální plochy na výškové budově. Byla to velká zkušenost. S výsledkem jsem spokojen, chtěl jsem docílit iluze vodopádu a zpracovat přírodní tok do dopravního uzlu Žižkova,“ uvedl.

Umělec se svými kolegy začal tím, že stěnu domu nabarvil na černo. Poté na ní začal bílou barvou vytvářet samotný obraz, který je černo-bílý. Nepokrývá celou stěnu, ale pouze její polovinu.

Hábla oslovili pořadatelé festivalu, obsahovou stránku malby nechali na něm a lokalitu vybírali společně. Původně chtěli malbu vytvořit na základní škole.

„Tam se k tomu stavěli úředně, kdy řekli, že tam by děti nemohli vyrůstat pod takovým depresivním obrazem. Poté jsme hledali dál. Městská část vlastní tento dům a řekli jsme si, že by to tady bylo vlastně nejlepší a městská část tomu dala zelenou,“ vysvětlil Hábl.

Hábl rád pracuje s prostorem

Patrik Hábl pracuje jako malíř nejen s obrazem, ale i s prostorem. V letech 1994 až 2000 navštěvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, studoval také na Akademii výtvarných umění experimentální grafiku u Vladimíra Kokolii. Velkorysý byl třeba jeho malířský zásah do barokního interiéru kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze, kde jeho kompozice v postní době nahradily původní oltářní plátna.



K jeho posledním pracím v architektuře patří řada maleb integrovaných do architektury prostor nového převážně kancelářského domu na pražské Národní třídě. Je také autorem intervence ve stálé expozici středověkého umění v Anežském klášteře nebo instalace v expozici Umění Asie a starověkého Středomoří v Národní galerii Praha.

Zpestřit léto ve městě

Festival Landscape potrvá do konce září a návštěvníky láká na čtyři desítky nejrůznějších výtvarných děl, instalací a intervencí ve veřejném prostoru od českých i zahraničních architektů a umělců. Jeho cílem je nejen zpestřit během letních měsíců městské prostředí, ale také upozornit na potenciál Městské části Praha 3 a ukázat možnosti zlepšování kvality života ve městech, včetně adaptačních opatření na změnu klimatu.



Obyvatelé i návštěvníci Žižkova si mohou sestavit svůj vlastní park díky interaktivní instalaci amsterodamských NL Architects s názvem Puzzle park. Mohou ochutnat na Havlíčkově náměstí díky pítku s nanofiltrací Richarda Loskota okapovou vodu nebo se v parných dnech osvěžit u nových vodních prvků studentů Fakulty architektury ČVUT na rohu ulic Jeseniova a Prokopova a na náměstí Radost.