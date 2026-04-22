Přísnější pravidla v Žižkovském tunelu, kde se stala nehoda. Cyklisté musí zpomalit

David Chuchma
  14:08
V Žižkovském tunelu se ve středu změnila pravidla pro cyklisty. Nově zde značky upozorňují na omezení rychlosti na 10 kilometrů v hodině, které má snížit riziko střetů s chodci. Opatření připravila Praha 3 ve spolupráci s dalšími institucemi po stížnostech veřejnosti i zjištěních z terénu. Mezi ně patří i nehoda, při níž cyklista ve vysoké rychlosti srazil a zranil ženu.

Radnice reagovala na dlouhodobé problémy v tunelu, který propojuje Žižkov s Karlínem a je frekventovanou trasou pro pěší i cyklisty. Podle vedení městské části je nutné jasně vymezit pravidla, protože právě rychlá jízda cyklistů zde představovala největší riziko. Proto došlo ke snížení maximální povolené dvacetikilometrové rychlosti na polovinu.

Žižkovský tunel spojující Žižkov s Karlínem nově doplnilo značení, které cyklistům ukládá maximální rychlost 10 km/h. Opatření má zvýšit bezpečnost chodců (22. dubna 2026)
„V tunelu je chodec v pozici slabšího a cyklista silnějšího účastníka provozu. Cyklisté tu proto musí jet pomalu a ohleduplně, aby nikoho neohrozili. Z toho slevit nelze,“ uvedl starosta Prahy 3 Michal Vronský.

Na dodržování nové rychlosti budou dohlížet policisté i strážníci, a to v rámci pravidelných kontrol. Současně se počítá i s úpravami samotného tunelu.

Pravidla se tu nedodržují. Po nehodě v Žižkovském tunelu chce radnice úpravy

Technická správa komunikací zajistí lepší osvětlení, které je nyní nedostatečné zejména v nepřehledné zatáčce na karlínském výjezdu, kde letos v březnu srazil rozjetý cyklista ve vysoké rychlosti ženu. Ta skončila v nemocnici s otřesem mozku a pohmožděninami.

Dalším krokem budou takzvané optické brzdy – výrazné nápisy na vozovce jako „Zpomal“ nebo „Brzdi“, které mají cyklisty přirozeně přimět ke snížení rychlosti. Do budoucna se nevylučuje ani instalace fyzických zpomalovacích prvků.

Žižkovský tunel zdobí křivá zrcadla. Posílejte deformované fotky, vyzývají tvůrci

Radnice chce zároveň jednat i s provozovateli cyklistických aplikací a doručovacími službami. Například populární aplikace Strava (pro běžce, cyklisty a turisty) podle městské části motivuje některé cyklisty k rychlé jízdě, což by se mohlo změnit odstraněním sledovaného úseku v tunelu.

„Nahlásil jsem tento úsek podpoře Stravy jako nebezpečný segment s žádostí o jeho odstranění, aby nedocházelo k soutěžení ve sjezdu tímto tunelem,“ avizoval diskutující v jedné z facebookových skupin.

Nové opatření ale mezi lidmi vyvolává rozdílné reakce.

„Za mě je to v pořádku, lidé tu jezdí velice rychle, nebezpečná je hlavně poslední zatáčka směrem do Karlína. Pochybuji ale, že to například budou dodržovat kurýři jídla, které tu denně potkávám,“ konstatuje obyvatel Žižkova Petr.

Vyhořelá ubytovna na Žižkově měla být zbouraná, majitel nařízení soudu ignoroval

Jiný pohled má část místních z Karlína. „Běhám tu velice často, nikdo mě neohrozil nikdy, za mě je to trochu zbytečné omezování, lidé se tu chovají ohleduplně,“ říká rezidentka Marika.

Městská část plánuje situaci v tunelu dál sledovat a podle potřeby přijmout další opatření. Cílem je podle radnice zajistit bezpečný pohyb pro všechny, kteří tímto vytíženým místem denně procházejí nebo projíždějí.

Nejčtenější

Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky

Ranní provoz na nově otevřeném Dvoreckém mostě (20. dubna 2026)

První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...

Pražský Dvorecký most se otevřel. Ať bezpečně slouží sto let, přeje si Svoboda

V Praze se otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku...

V Praze se dnes před polednem slavnostně otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku Vltavu. Nové přemostění Praze rozhodně pomůže, shodují se představitelé města i městských...

Na Žižkově hořela ubytovna, část střechy se propadla. Evakuovalo se přes 40 lidí

Hasiči bojují s požárem ubytovny na pražském Žižkově. (14. dubna 2026)

V Praze na Žižkově v úterý odpoledne hořela ubytovna. Hasiči vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu a evakuovali přes 40 lidí, některé s pomocí žebříků a výškové techniky. Jedna žena se...

Řidička seniorka prorazila autem výlohu luxusního obchodu v Praze

Osobní auto narazilo v Pařížské ulici do výlohy obchodu (17. dubna 2026)

V Pařížské ulici v centru Prahy zasahovali policisté u nehody osobního auta, které prorazilo výlohu jednoho z obchodů. Událost se obešla bez zranění.

Vozy petřínské lanovky už sedí na kolejích. Připadají mi maličký, smála se autorka

Po více než roce se na trať petřínské lanovky vracejí vozy. Jedná se o nové...

Zrekonstruovaná dráha lanovky na Petřín už není holá. Ve středu brzy ráno dělníci na koleje instalovali dva nové vozy, které v příštích letech budou vozit Pražany a turisty. Událost sledovali...

Chyběly jí kroužky pro handicapovaného syna, tak je založila sama

Hodiny muzikoterapie. Děti si při nich mohou vyzkoušet i méně obvyklé hudební...

Když nenašla pro svého synka Damiána vhodné volnočasové aktivity, rozhodla se je vytvořit sama. Maminka chlapce s vzácným onemocněním dnes na Praze 7 organizuje pohybové i smyslové lekce pro děti se...

22. dubna 2026

Na starém zimáku se dvojice nadýchala čpavku, 160 lidí muselo opustit blízké hřiště

Ve výtahové šachtě Žižkovské věže byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu....

Dva lidé se ve středu v Neratovicích na Mělnicku nadýchali čpavku v uzavřeném zimním stadionu. Z blízkého fotbalového hřiště hasiči preventivně evakuovali 160 lidí. Stadion je určený k demolici....

22. dubna 2026  13:46

Na střeše kancelářské budovy v Praze hořela izolace, evakuovalo se 500 lidí

Hasiči zasahují u požáru střechy kancelářské budovy na Rohanském nábřeží v...

K požáru střechy kancelářské budovy v Praze na Rohanském nábřeží vyjížděli ve středu před polednem hasiči ve druhém poplachovém stupni. Na místě zasahovaly jednotky z pěti stanic. Z budovy se...

22. dubna 2026  12:34,  aktualizováno  13:15

Vozy petřínské lanovky už sedí na kolejích. Připadají mi maličký, smála se autorka

Po více než roce se na trať petřínské lanovky vracejí vozy. Jedná se o nové...

Zrekonstruovaná dráha lanovky na Petřín už není holá. Ve středu brzy ráno dělníci na koleje instalovali dva nové vozy, které v příštích letech budou vozit Pražany a turisty. Událost sledovali...

22. dubna 2026  11:47

IKEM hledá ideální dárce kostní dřeně. Zájem zvýšil příběh muže s agresivní leukémií

IKEM

Od chvíle, kdy v médiích zazněla zpráva o muži s agresivní leukemií, pro kterého je darování kostní dřeně otázkou života a smrti, se rychle rozšiřuje registr dárců. Díky velkému zájmu tak mají větší...

22. dubna 2026  11:40

Při zásahu kvůli drogám v Šestajovicích se střílelo, podezřelý skončil v nemocnici

Zásah policie v Šestajovicích. (21. dubna 2026)

Při úterním zatýkání muže podezřelého z drogové trestné činnosti se ve středočeských Šestajovicích střílelo. Podezřelý skončil zraněný v nemocnici. Podle Dany Čírtkové, mluvčí krajské policie na...

21. dubna 2026  21:44,  aktualizováno  22. 4. 11:10

Den Země slaví svět už od roku 1970. Připomíná hodnotu naší planety

Na oslavách Dne Země v Podkrušnohorském zooparku v Chomutově si návštěvníci mj....

Den Země dnes, 22. dubna 2026, slaví více než miliarda lidí ve 175 zemích světa. Svátek vzniklý v roce 1970 má jediný cíl – připomenout, že o planetu, která nás živí, bychom se měli starat. Letošní...

22. dubna 2026  10:45

Senior hrozil bombou na ministerstvu, před příjezdem zásahovky se nechtěl vzdát

ilustrační snímek

Neznámý muž telefonicky vyhrožoval uložením výbušniny do objektu ministerstva vnitra. Policisté ho během zhruba 40 minut lokalizovali a okamžitě vyrazili k jeho bydlišti, kde zahájili vyjednávání....

21. dubna 2026  18:29,  aktualizováno  22. 4. 10:03

Milovaný, nenáviděný, ikonický. Podívejte se na nepřístupná místa Tančícího domu

Tančící dům od architektů Vlada Miluniće a Franka Gehryho slaví 30 let od svého...

Pro jedny představoval symbol nově nabyté svobody, jiní ho považovali za necitlivý zásah do historické scenérie hlavního města. Tak či tak se dnes jedná o ikonické dílo, jež patří k...

22. dubna 2026  8:07

Písečtí Sršni bodli po půli, v předkole play off využili i dvoutisícovou podporu

Josef Svoboda z Písku v utkání předkola s USK Praha

Písečtí basketbalisté porazili v úvodním utkání předkola play off USK Praha 78:65, ač první půli nezvládli. Hraje se na dvě výhry, Sršni tak mohou stvrdit postup ve čtvrtek na Folimance.

21. dubna 2026  19:42,  aktualizováno  21:47

Za excesy prospěšné práce. Slavia údajně potrestala Chorého s Bořilem

Rozlícený slávistický kapitán Jan Bořil inkasuje červenou kartu v závěru utkání...

Vedení fotbalistů Slavie podle médií potrestalo Tomáše Chorého s Janem Bořilem za jejich vyloučení v nedávných ligových zápasech. Server infotbal.cz jako první přišel s informací, že oba...

21. dubna 2026  21:26

Pirátský náměstek navrhne prázdninové uzavření částí Prahy pro automobily

Silnice na pražském Smetanově nábřeží (23. května 2023)

Náměstek pražského primátora Jaromír Beránek (Piráti) navrhne radě města dopravní opatření, které by o letošních letních prázdninách zakázalo průjezd automobilů přes Malostranské náměstí na levé a...

21. dubna 2026  21:02

