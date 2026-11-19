Kdo klec s křečkem do kontejneru vyhodil, není jasné.
„Šmudla malej je už v klidu na služebně MP Stochov. Děkujeme nálezkyni, že nebyla lhostejná,“ uvedli strážníci na Facebooku.
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Příspěvek na Facebooku vyvolal desítky rozhořčených reakcí na čin. „Nevím, jak to někdo může udělat,“ píše jeden z diskutujících.
Další volají po potrestání dotyčného, jiní volí velmi ostrá slova. „Lidstvo je fakt odpad,“ dodává další. „Nebudu se vyjadřovat, co si o takovém jedinci myslím,“ zní také. „Co to s lidmi je? Bez svědomí?“ přidává se jiný.
Strážníci ve čtvrtek uvedli, že o zvíře je už postaráno. „Dobrý den přeji, dnes si převzala do péče „vyhozeného křečka“, jedná hodná paní. Děkujeme za její zájem,“ napsali.