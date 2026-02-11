Balonek a pamlsky. V zoo trénují žirafu, aby jí mohli odebrat krev bez uspání

  12:49
Chovatelé v pražské zoo denně cvičí nejmladší žirafu Johanku. Trénink vypadá jako hlazení, ale ošetřovatelé přitom zvířeti kontrolují například oči, uši a tlamu. Cílem veterinárního nácviku je mimo jiné to, aby si žirafa v budoucnu nechala odebrat krev z krční žíly bez podání anestezie.
Žirafa Johanka absolvuje veterinární trénink. (4. února 2026)

Žirafa Johanka absolvuje veterinární trénink. (4. února 2026) | foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Žirafa Johanka absolvuje veterinární trénink. (4. února 2026)
Žirafa Johanka absolvuje veterinární trénink. (4. února 2026)
Žirafí samička z pražské zoo dostala jméno Johanka.(10. sprna 2024)
Žirafí samička z pražské zoo dostala jméno Johanka. Kmotrami se staly...
Chovatelé ke cvičení používají pomůcku, kterou tvoří násada s modrým balonkem, a pamlsky. „Už nyní si Johanka nechá sáhnout na hlavu a zkontrolovat oči, uši, růžky a tlamu,“ řekl vrchní chovatel Aleš Doležal. Žirafa se také nechá zvážit.

Podle zoologické zahrady je mladé zvíře učenlivé, cíl je ale ještě daleko. Chovatelé by chtěli, aby si žirafa výhledově nechala odebrat krev z krční žíly. Dobrovolný odběr by zvířeti i pracovníkům zahrady ušetřil stres spojený s jinak nutnou anestezií.

První mládě po 12 letech. Ve dvorské zoo slaví přírůstek ohrožené žirafy

„Dříve jsem se staral o slony, kteří jsou vnímavější, méně konzervativní. S žirafami je práce odlišná, protože jsou to ve skutečnosti velmi plachá zvířata, jejichž důvěru si člověk získává celkem pomalu,“ doplnil Doležal.

Žirafa Johanka absolvuje veterinární trénink. (4. února 2026)
Žirafa Johanka absolvuje veterinární trénink. (4. února 2026)
Žirafa Johanka absolvuje veterinární trénink. (4. února 2026)
Žirafí samička z pražské zoo dostala jméno Johanka.(10. sprna 2024)
S žirafami je podle něj vhodné začít trénovat v nízkém věku, kdy jsou otevřenější novinkám. Trénink rok a půl staré žirafy mohou sledovat i návštěvníci zoo.

Sedmičlenné stádo žiraf severních núbijských bývá v únorových dnech spíše uvnitř Afrického domu. Pokud je pěkné počasí, nedělají žirafám problémy ani teploty lehce pod nulou a zvířata vycházejí do výběhu.

