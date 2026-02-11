Chovatelé ke cvičení používají pomůcku, kterou tvoří násada s modrým balonkem, a pamlsky. „Už nyní si Johanka nechá sáhnout na hlavu a zkontrolovat oči, uši, růžky a tlamu,“ řekl vrchní chovatel Aleš Doležal. Žirafa se také nechá zvážit.
Podle zoologické zahrady je mladé zvíře učenlivé, cíl je ale ještě daleko. Chovatelé by chtěli, aby si žirafa výhledově nechala odebrat krev z krční žíly. Dobrovolný odběr by zvířeti i pracovníkům zahrady ušetřil stres spojený s jinak nutnou anestezií.
„Dříve jsem se staral o slony, kteří jsou vnímavější, méně konzervativní. S žirafami je práce odlišná, protože jsou to ve skutečnosti velmi plachá zvířata, jejichž důvěru si člověk získává celkem pomalu,“ doplnil Doležal.
S žirafami je podle něj vhodné začít trénovat v nízkém věku, kdy jsou otevřenější novinkám. Trénink rok a půl staré žirafy mohou sledovat i návštěvníci zoo.
Sedmičlenné stádo žiraf severních núbijských bývá v únorových dnech spíše uvnitř Afrického domu. Pokud je pěkné počasí, nedělají žirafám problémy ani teploty lehce pod nulou a zvířata vycházejí do výběhu.