Na zimu máme připraveno 45 tisíc tun soli a víc meteostanic, hlásí středočeští silničáři

Nyní jich mají 77, o 16 více. Dalších 50 sdílejí se státním Ředitelstvím silnic a dálnic. Zařízení, která silničářům v zimě poskytují cenná data, jsou nově například na Rakovnicku, v Letech u Prahy nebo Chyňavě na Berounsku, řekl dnes novinářům Bohumil Taraba z krajské správy a údržby silnic.
Meteostanice pomáhají silničářským dispečerům včas reagovat na stav silnic a efektivně nasadit techniku údržby, protože ukazují aktuální informace o počasí i riziku námrazy. Tím přispívají i k bezpečnosti silničního provozu. „Snažíme se je instalovat tam, kde nám doprava dělá největší problémy,“ uvedl Taraba. Do budoucna chtějí krajští cestáři využívat i meteostanice bez napájení ze sítě, tedy buď bateriové nebo solární.
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Auto po zimě: Proč je sůl největší nepřítel a kde nechat umýt podvozek
Za zimní sezonu na silnicích je považováno období mezi 1. listopadem a 31. březnem. V minulé sezoně stála údržba silnic druhé a třetí třídy ve Středočeském kraji 444 milionů korun. Jednalo se o třetí nejdražší zimu od roku 2000. Nejvíce peněz, přes 176 milionů, museli silničáři vynaložit na posypové materiály. Letošní leden byl nejdražším prvním měsícem roku za posledních 20 let, stál více než 200 milionů.
Krajský radní pro silniční dopravu Josef Pátek (ODS) uvedl, že minulou zimní sezonu cestáři zvládli dobře a jsou připraveni čelit zimě v podobné síle. „Kdyby nám docházel materiál, tak ho umíme operativně objednat, protože ho bude v zimě určitě dostatek,“ uvedl Pátek.
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Sůl z posypu silnic zabíjí stromy. Působí stejně jako sucho
Cestáři letos pokračují ve výstavbě a opravách hal na posypovou sůl. Od loňska jsou v provozu haly v Rožmitále pod Třemšínem na Příbramsku, Slaném na Kladensku, Zbraslavicích na Kutnohorsku a Sedlčanech na Příbramsku. Letos přibyla nová hala ve Strnadech v Praze-západ a opravy se dočkal objekt v Mochově na Praze-východ. V dalších letech jsou v plánu investice do hal v Kolíně, Mělníku, Sedlci-Prčicích na Příbramsku a Tloskově na Benešovsku. Halu obvykle tvoří vysoká podezdívka z masivních betonových bloků, nižší střecha a odolná betonová podlaha. Podle velikosti se do jedné vejde od 1000 do 2000 tun soli. Obvyklá cena výstavby je šest až 11 milionů korun.
Údržbu mají na starosti nasmlouvané firmy, krajští silničáři zajišťují non-stop provoz krajských a oblastních dispečinků. Středočeský kraj je nejrozlehlejší z regionů, krajští silničáři se v něm starají téměř o 8500 kilometrů silnic. Chemicky ošetřují asi 6700 kilometrů silnic a inertním, tedy nechemickým posypem udržují sjízdnost 1600 kilometrů cest. Dalších téměř 140 kilometrů projíždějí jen pluhy. Zhruba 270 kilometrů silnic, které nemají vliv na dopravní obslužnost obcí, je v zimě bez údržby.