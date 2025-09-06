VIDEO: Židovský obchod byl terčem třikrát. Muž se maskoval bekovkou i sombrerem

  13:18
Židovský obchod na pražských Vinohradech se terčem sprejera stal za posledních několik týdnů už třikrát. Naposledy v pondělí, kdy se na jeho průčelí objevily nenávistné nápisy. K zamaskování pachatel použil kromě kšiltovky i sombrero. Případ vyšetřuje policie.

Obchod se specializuje na prodej košer potravin, židovské literatury a oblečení i suvenýrů a náboženských pomůcek. Poprvé se stal terčem vandalismu před pěti týdny, kdy se v jeho blízkosti objevil nasprejovaný nápis „Benjamin Hitler“ v narážce na izraelského premiéra Netanjahua. Pachatel měl tehdy na zádech velký zelený vak a na hlavě kšiltovku.

Celý incident se odehrál za bílého dne, v dalších dvou případech už muž přišel v noci. Podruhé se pachatel objevil v bekovce a u obchodu se vymočil. Naposledy sprejer přišel v pondělí nad ránem. Tentokrát se zamaskoval sombrerem a na obchod modrou barvou napsal hesla „Fašisti“ a „Holokaust 2025“.

Židovský obchod v Praze pokryly útočné nápisy. Jako ve 30. letech, zní z komunity

Podle záběrů z bezpečnostní kamery, které dal obchodník k dispozici policii, by se mohlo jednat o stejného pachatele. „Myslel jsem, že už to přestalo, dva týdny se nic nedělo a najednou znova,“ řekl majitel obchodu David Fábry redakci iDNES.cz ve čtvrtek. Dříve se podle něj i stávalo, že vchod a výlohu někdo záměrně poplival.

Incident nyní vyšetřuje pražská policie. Mluvčí Jan Rybanský ve čtvrtek redakci řekl, že pokud bude pachatel dopaden, hrozí mu až pět let odnětí svobody za poškození cizí věci.

