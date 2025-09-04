Židovský obchod v Praze pokryly útočné nápisy. Jako ve 30. letech, zní z komunity

O policejním vyšetřování informoval mluvčí pražských policistů Jan Rybanský. „Pokud bude pachatel dopaden, hrozí mu za poškození cizí věci až pět let odnětí svobody,“ řekl redakci iDNES.cz.
Obchod se specializuje na prodej košer potravin, židovské literatury, oblečení, drobných suvenýrů a náboženských pomůcek. Projev vandalismu místní židovskou komunitu šokoval.
„Dnes ráno v Praze... Na dveřích, oknech a zdech židovského obchodu se objevily nenávistné nápisy. Přesně takto to všechno začínalo už ve 30. letech minulého století. Nejprve nenávistné vzkazy, pak výlohy rozbité kameny, nakonec deportace a masové vraždy,“ napsal na síti X český rabín David Maxa.
K tomu dodal, že jde podle něj o akt antisemitismu, který je potřeba jednoznačně odsoudit.
„Je to varování pro nás všechny. Antisemitismus není jen útok na Židy. Je to jed, který rozkládá celou společnost. A je v rukou nás všech, jak s ním naložíme. Dřív, než bude pozdě,“ podotkl.
Dříve obchod také několikrát poplivali
Se slovy rabína Maxy se ztotožňuje i majitel obchodu David Fábry, podle kterého vandal posprejoval výlohu prodejny už celkem třikrát. „Teď se to stalo v pondělí v 5:43 a je to už potřetí. Myslel jsem, že už to přestalo, teď se dva týdny nic nedělo a najednou znova,“ řekl majitel reportérovi iDNES.cz. Dříve se podle něj i stávalo, že vchod a výlohu obchodu někdo záměrně poplival.
Fábry k případu zároveň dodává, že si velice váží české veřejnosti, která mu vyslovuje podporu. „Chodí mi zprávy z Česka, ale i s Izraele, ať se držíme, lidé se nabízejí, že uhradí škodu, moc si toho vážíme. Nápis z vitríny už je pryč, brzy se vyčistí i celý vchod,“ prohlašuje.