K útoku došlo 10. září krátce před půl pátou ráno v ulici Na Valentince. Pachatel podle záběrů z bezpečnostních kamer přišel k zaparkovanému vozu značky Rolls-Royce Ghost, polil jeho přední část hořlavou látkou a následně automobil zapálil. Poté z místa utekl.
„Tady byl zaparkovaný dotyčný rolls, pachatel to polil nějakou speciální kapalinou zepředu, na kapotu, na motor,“ řekl pro TN.cz spolumajitel vozu Petr.
Policie zveřejnila kamerové záznamy, na kterých je muž zachycen, dosud se jej ale nepodařilo vypátrat. Firma, které automobil patří a která má v ulici také prodejnu s luxusními hodinkami, proto nyní nabízí vysokou odměnu tomu, kdo poskytne informace vedoucí k dopadení pachatele. Za pomoc s jeho vypátráním nabízí 500 tisíc korun, případně zlaté hodinky.
„Za dopadení pachatele dostane ten, co ho dovede k soudu a k odsouzení, půl milionu na dřevo. Klidně mu to vyplatíme tady rovnou, nebo zlaté rolexky, což pro někoho může být změna života, takže doufáme, že někdo pomůže,“ dodal Petr.
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„Kriminalisté pracující na objasnění případu zajistili záběry z uvedené ulice, na kterých je vidět nejen celý skutek, ale i pachatel. Ačkoli mu přes respirátor není dobře vidět do obličeje, věříme, že by ho mohl někdo poznat,“ řekl mluvčí policie Jan Rybanský.
Kriminalisté případ nadále prověřují jako trestný čin poškození cizí věci. Pachatel podle policie může v případě dopadení a odsouzení skončit až na tři roky ve vězení.