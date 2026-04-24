Žena zemřela po pádu z 11. patra panelového domu v pražských Řepích

Tragédie se odehrála v Jiránkově ulici v Praze 17. „Přijali jsme oznámení o pádu člověka z 11. patra domu. Žena na místě zemřela,“ uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský.
„Přibližně padesátiletá žena utrpěla zranění neslučitelná se životem,“ informoval mluvčí pražské záchranky Karel Kirs s tím, že na místo byl vyslán už pouze koroner.
K události dorazili i hasiči, kteří před domem instalovali mobilní zástěnu, aby prostor zásahu oddělili od okolí.
„Celou událostí se budou nyní zabývat kriminalisté,“ dodal Rybanský. Prověřovat budou mimo jiné to, zda šlo o nešťastnou náhodu, cizí zavinění nebo jinou příčinu.
