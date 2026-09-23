Zemřela autorka kulturního domu Eden, architektce Peškové bylo 102 let

Pešková zemřela 10. září, poslední rozloučení bude tento pátek. V tiskové zprávě o tom informovala Česká komora architektů (ČKA).
Pešková se narodila 7. června roku 1924 v Praze, dětství ale prožila v Bratislavě. Po druhé světové válce začala studovat architekturu na Českém vysokém učení technickém (ČVUT). Krom jiného byla také nejstarším registrovaným členem spolku Mensa, který sdružuje lidi s nadprůměrnou inteligencí.
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Vytrhané parkety či rozpadlá sedadla. Kulturní dům Eden čeká na demolici
Kulturní dům Eden projektovala s manželem Daliborem Peškem. Stavěl se v letech 1980 až 1986 na Centrálním náměstí ve Vršovicích. Navržen byl jako ocelový skelet, zatímco fasáda kombinovala prvky pozdního modernismu a brutalismu.
Původně měl být plášť z jednolitého betonu, dodavatel stavby to ale odmítl a musely být použity takzvané porobetonové panely s nástřikem. Uvnitř objektu byl multifunkční sál s kapacitou až 1 500 lidí, kinosál s téměř 300 sedadly a restaurace.
Zastupitelstvo hlavního města začátkem roku udělilo Praze 10 povolení prodat svou bývalou radnici ve Vršovické ulici včetně sousedních pozemků s nevyužívaným kulturním domem Eden za zhruba 1,12 miliardy korun firmě Key City Development. Piráti neúspěšně navrhovali, aby radnice pozemky s kulturním domem Eden z prodeje vyloučila.
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Praha 10 má kupce na bývalou radnici a kulturní centrum. Firma nabízí 1,1 miliardy
Pešková se podílela i na projektu nové vesnice Zvírotice, navržené nad původní obcí zatopenou při budování Slapské přehrady, či na územním plánu Českého Brodu. Projektovala také domov pro seniory v Rožmitále pod Třemšínem nebo domov pro zdravotní sestry v Kolíně.