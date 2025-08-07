Zemřel zakladatel známé sítě pekařství Miroslav Merhaut. Začínal skromně

  10:27
Ve věku 75 let zemřel Miroslav Merhaut. Stál za vznikem oblíbené sítě pekařství, která dodnes nese jeho jméno. V devadesátých letech založil první pobočku v Benátkách nad Jizerou, tehdy pekl jen chléb a rohlíky. Postupně se ale sortiment rozšířil a vedení podniku převzal Merhautův syn. O úmrtí podnikatele informovala jeho rodina.
Miroslav Merhaut, zakladatel Merhautova pekařství.

foto: Facebook - Jaroslava Merhautová

Pečení vánočního cukroví v Merhautově pekařství v Benátkách nad Jizerou. (6....
Linecké hvězdičky Merhautovo pekařství
Pečení vánoček v Merhautově pekařství, mistr provozu Eduard Vítek. (6. prosince...
Pečení vánočního cukroví v Merhautově pekařství v Benátkách nad Jizerou. (6....
Zprávu o úmrtí zakladatele sdílela rodina na facebookové stránce pekařství. Merhaut odešel 31. července. „Děkujeme, že na něj budete myslet a uchováte si ho v paměti tak, jak jste ho znali,“ uvedla rodina.

Pekařství na stránky umístilo parte s Merhautovou fotografií. Stojí na něm, že poslední rozloučení proběhne v Lysé nad Labem ve čtvrtek 7. srpna od 11 hodin.

Úspěšnou firmu založil Merhaut v roce 1991. Tehdy si pronajal nevyužitý prostor v Benátkách nad Jizerou a pekařství dal název MIMOZA. Neměl velké plány – původně si chtěl zřídit malou pekárnu. Na rozvoz zboží mu ze začátku postačilo jedno auto. Začínal se základním sortimentem: prodával bílý chléb, rohlíky nebo housky.

Pekárna ve svých začátcích fungovala v jednosměnném provozu a vše obstarávalo deset zaměstnanců. Zanedlouho se Merhout rozhodl rozšířit sortiment, v pecích se začalo rodit například jemné a celozrnné pečivo. Do roku 1995 již produkty odebíralo několik desítek klientů v širokém okolí Benátecka.

Miroslav Merhaut, zakladatel Merhautova pekařství.
Pečení vánočního cukroví v Merhautově pekařství v Benátkách nad Jizerou. (6. prosince 2012)
Linecké hvězdičky Merhautovo pekařství
Pečení vánoček v Merhautově pekařství, mistr provozu Eduard Vítek. (6. prosince 2012)
Podnik stále rostl a v letech 1995 – 1996 se musela pekárna přestěhovat do nových pronajatých prostor. Ty prošly nákladnými stavebními úpravami, díky nimž se opět rozšířil sortiment, tentokrát na sedmdesát druhů pečiva. V této době již firma zaměstnávala dvacet lidí.

Rodinná firma

V pronájmu nezůstala dlouho. V roce 2000 totiž prostory nové pekárny koupil Merhautův syn, Miroslav Merhaut mladší. Zároveň převzal vedení podniku a na činnost svého otce navázal. Pekařské výrobky od té doby prodává pod značkou Merhautovo pekařství.

Do prostoru zasadil nové technologie a zvýšil objem výroby i sortiment nabízeného pečiva. Další novinka se datuje do roku 2004, kdy ve sklepních prostorách vznikla samostatná cukrářská výroba.

Pekařství tak začalo vyrábět rovněž cukrovinky, svatební i narozeninové dorty. V zimních měsících prodávalo i vánoční cukroví.

Poslední přesun pekařství čekal v roce 2018. Prostory v Benátkách nad Jizerou již nestačily a výroba se přemístila do Milovic na Nymbursku.

Dnes lze široký sortiment pochutin zakoupit celkem na šestnácti pobočkách, kromě těch v Praze a Středočeském kraji najdete Merhautovo pekařství také v Hradci Králové. Denně také rozváží do více než 300 prodejních míst. Výrobky z nymburské pekárny najdete například v řetězci COOP.

Zemřel zakladatel známé sítě pekařství Miroslav Merhaut. Začínal skromně

