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Zemřel muž podezřelý ze zastřelení bývalé příbuzné. Po činu se pokusil o sebevraždu

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  10:49
Zásah policie v pražské Hostivaři. Po střelbě našla na ulici mrtvého člověka,...

Zásah policie v pražské Hostivaři. Po střelbě našla na ulici mrtvého člověka, další je zraněný. (15. července 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Zásah policie v pražské Hostivaři. Po střelbě našla na ulici mrtvého člověka,...
Zásah policie v pražské Hostivaři. Po střelbě našla na ulici mrtvého člověka,...
Zásah policie v pražské Hostivaři. Po střelbě našla na ulici mrtvého člověka,...
Zásah policie v pražské Hostivaři. Po střelbě našla na ulici mrtvého člověka,...
16 fotografií
Zemřel muž, který se minulou středu středu pokusil o sebevraždu po střelbě v Herbenově ulici v Praze 10. Informaci České televize potvrdil mluvčí pražské policie Jan Rybanský. Na místě byla tehdy nalezena také zavražděná žena.

Rybanský řekl, že okolnosti případu policisté stále vyšetřují.

Střelba v pražské Hostivaři. Na ulici ležela zavražděná žena, muž je v kritickém stavu

Do Herbenovy ulice policisté vyjeli 15. července dopoledne po oznámení o střelbě. Na místě pak našli mrtvou jedenapadesátiletou ženu a vážně zraněného o čtyři roky staršího muže.

Později policie oznámila, že muž je bývalý příbuzný zemřelé a případ vyšetřují jako vraždu a pokus o sebevraždu.

Muže zdravotníci převezli do traumacentra, byl v kritickém stavu.

KRIMI

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