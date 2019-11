Železniční most na Výtoni nemá smysl opravovat, tvrdí odborníci

16:14 , aktualizováno 16:14

Kloknerův ústav ČVUT doporučil Správě železniční dopravní cesty neopravovat pražský železniční most z Podskalí na Smíchov a nahradit jej novým. Most posuzoval také švýcarský odborník Eugen Brühwiler, který uvedl, že most má smysl opravovat jen kdyby se nerozebírala konstrukce a pokud to vyjde levněji než novostavba.