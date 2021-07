Rychlotrať narazila ve Všejanech na odpor. Vadí hluk i vliv na životní prostředí

Když v lednu navštívili zástupci Správy železnic (SŽ) zastupitelstvo obce Všejany na Mladoboleslavsku, mnohým z místních obyvatel pomyslně stoupl krevní tlak. Dozvěděli se, že Správa železnic hodlá pokročit v přípravách Všejanské spojky, železnice mezi Lysou nad Labem a Čachovicemi, která bude součástí plánované vysokorychlostní trati od Prahy do Mladé Boleslavi s výhledem pokračování na Liberec.

Obyvatelům Všejan se nelíbí, že nová dvojkolejná a elektrifikovaná železnice, po níž by vlaky teoreticky mohly jezdit rychlostí 160 a někde dokonce až 200 kilometrů v hodině, má vést blízko zdejších domů, od některých jen 50 metrů.

Všejanská spojka V Lysé nad Labem se napojí pomocí mimoúrovňového přesmyku a následně bude v nové stopě pokračovat do Milovic, které protne v prostoru stávající stanice. Současná trať do Milovic bude zrušena. Následně se nová trať stočí východním směrem přes novou stanici Milovice-Boží dar, zastávku Vanovice (Všejany) do Čachovic.



Tvrdí také, že bude mít dopad na zdejší životní prostředí. „Odmítáme tuto trať v současnosti navrhované variantě. Podobně se k tomu stavějí i některé další dotčené obce,“ řekl MF DNES starosta Všejan Karel Nejedlo.

Místní lidé nechápou, proč se k záměru nevyužije trať od Nymburka, která už obcí vede a je podle nich jen slabě využitá. „Nedávno byla na této stávající trati dokončena vysoká investice do zvýšení kapacity pro mladoboleslavskou automobilku. Nevidíme důvod, proč by se měla stavět další trať, navíc vedoucí biokoridorem, kterým prochází lesní zvěř a která by obec sevřela z obou stran,“ uvedl starosta.

„V jedné části má být zahloubení až sedm metrů, což může mít dopad na spodní vody. Už takhle tady máme zátěž po Sovětské armádě,“ dodal.

Lidé sepsali dvě petice

O návrhu této trati se sice mluví už alespoň dvacet let, ale místní nevěřili tomu, že se někdy začne skutečně realizovat. „Už v roce 2016 se prováděla studie proveditelnosti, kde bylo řečeno, že žádná z variant ekonomicky nevychází, tak to člověk zkrátka hodí za hlavu. Najednou se záměr rozdělil na části, aby ekonomicky vycházel, a začalo se nanovo,“ vysvětluje Karel Nejedlo, proč se protesty objevují až nyní.

Obyvatelé teď proti stavbě železnice sepsali hned dvě petice a žádají její zastavení i změnu územního plánu. „Bude to mít dopad na život v obci i životní prostředí. Souvisí s tím velké stavby nadjezdů a protihlukových zdí, zároveň nám to zatarasí vjezd do lesa a někteří lidé budou mít hlučné vlaky velmi blízko domů,“ vypočítává důvody proti stavbě obyvatel obce a všejanský zastupitel Martin Sluka.

Zastavit záměr výstavby bude ale zřejmě téměř nemožné, většina dotčených obcí včetně právě Všejan mají železnici ve schváleném územním plánu, respektive s tratí počítají „nadřízené“ zásady územního rozvoje Středočeského kraje účinné od roku 2012. Ty by se musely změnit, což je podle krajského radního za oblast veřejné dopravy Petra Boreckého prakticky vyloučené.

Změna trasy? Téměř vyloučeno

„Že by lidé záměr stavby zvrátili, je nepravděpodobné, tato trať je důležitá a potřebná. Zásadní ale je, aby její provedení co nejméně poškodilo prostředí ve Všejanech a dalších obcích a vyřešila se dopravní návaznost,“ řekl MF DNES Borecký, který chce pomoci najít kompromis mezi potřebami obyvatel a dotčenými úřady, a to včetně Správy železnic.

Mluvčí SŽ Dušan Gavenda potvrdil, že Správa s obcí Všejany návrh nové trati od ledna projednává. „Po prvotním negativním stanovisku obec zaslala své požadavky na úpravu návrhu, které Správa železnic v současné době s projektanty prověřuje. V jednání nejen s obcí Všejany chceme dále pokračovat,“ uvedl na dotaz MF DNES Gavenda.

Většina záměrů včetně Všejanské spojky byla podle něho převzata z původních územních plánů, které předcházely zásadám územního rozvoje kraje. „ Jiná trasa mimo vymezený koridor v současné době není při respektování platných územně plánovacích dokumentací možná,“ uvedl Gavenda. „V kontextu regionální dopravy se jedná o smysluplné a ekonomicky efektivní řešení, což vyplývá i ze schválení studie proveditelnosti,“ dodal mluvčí.