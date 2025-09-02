Z Lysé nad Labem do Prahy rychleji. Modernizace železnice za tři miliardy je hotová

Bezbariérový podchod od vlaku ve Mstěticích vyzkoušela i Lenka Brožová s dcerou a vnučkou, kterou v první školní den společně vezly z mateřské školy ze Zelenče. Její dcera téměř denně vozí vnučku do školky a často cestuje ještě navíc s miminkem v kočárku.
„Během stavby to bylo něco hrozného, dokonce jsem tady vylomila kolo od dětského kočárku a musela kupovat nový,“ říká a pochvaluje si, že nyní je to naopak velký posun k lepšímu. „Teď je tu komfort, vypadá to hezky, líbí se nám to,“ pochvalují si novou stanici v Mstěticích.
Ačkoli to vypadá, že nová zastávka stojí skoro uprostřed „ničeho“, do budoucna tomu bude úplně jinak.
„Teď se pohledem od zastávky díváme do prostoru, kde už vznikají inženýrské sítě pro novou čtvrť v Mstěticích, kde se počítá s výstavbou bydlení pro zhruba 3 500 obyvatel,“ řekl iDNES.cz krajský radní pro oblast silniční dopravy a starosta Čelákovic Josef Pátek (ODS).
Zároveň Středočeský kraj u nové stanice připravuje svoji investici v podobě výstavby P+R parkovacího domu a rekonstrukci místní komunikace.
Přestavba za 3,2 miliardy
Stanice je součástí právě dokončené investice do přestavby železniční trati z Prahy na Lysou nad Labem. Správa železnic v pondělí oficiálně otevřela zmodernizovaný poslední šestikilometrový úsek mezi Mstěticemi a Čelákovicemi.
Náklady dosáhly téměř 3,2 miliardy korun, dvě třetiny pokryjí evropské dotace a z národních zdrojů stavbu financuje Státní fond dopravní infrastruktury.
Trať ve znamení dvojky
Symbolickým číslem modernizované trati by bezesporu mohla být dvojka. V úseku, který existuje letos již 152 let, projede denně více než 200 vlaků a spojuje dvě obce, Čelákovice a Mstětice.
Modernizace byla zahájena v roce 2022, jsou na ní dvě přeložky, ta čelákovická měří dva kilometry, dále jsou v úseku dva železniční nadjezdy a dva železniční přejezdy byly zrušeny. Na trati je též 20 výhybek.
Výraznou proměnou prošla stanice Mstětice, ve které vzniklo nové oboustranné nástupiště dlouhé 220 metrů a podchod.
„Součástí stavby jsou dvě dlouhé přeložky, díky kterým mohou vlaky jezdit vyšší rychlostí a ve větším počtu,“ řekl generální ředitel Správy železnic (SŽ) Jiří Svoboda.
Železniční trať díky tomu téměř zdvojnásobí svou kapacitu. „Je to zejména o propustnosti, kdy ve špičce z bývalých šesti vlaků máme dnes dvanáct, čili je to radikální skok, který zajistí velkou obslužnost a komfort směrem do centra Prahy,“ řekl Svoboda.
Počet vlaků v osobní dopravě se zvýší ze 110 na 180 za 24 hodin.
Železniční přeložka v délce 1,9 kilometru napřímila trať za Čelákovicemi přes částečně zastavěnou místní část Záluží, druhá, zhruba kilometrová přeložka vede mírnějším obloukem volnou krajinou před stanici Mstětice. Soupravy mohou díky napřímení trati úsekem projíždět rychlostí až 140 kilometrů v hodině.
Spolu s tím se podle starosty Čelákovic podařilo rozhýbat i další silniční stavby. „Je to například obchvat Čelákovic a Cihelny, které se železnicí úzce souvisí, zejména most přes trať v lokalitě Cihelna,“ dodává Josef Pátek s tím, že část, kterou staví Středočeský kraj, je téměř hotová.
Vlaky ještě zrychlí
Podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) trať z Prahy do Lysé nad Labem plní významnou roli v příměstské dopravě, využívají jí i dálkové spoje do Hradce Králové.
„Nejen pro obyvatele Čelákovic je tak potěšitelnou zprávou dokončení její modernizace, která přinesla rychlejší a pohodlnější cestování vlakem. Věřím, že se to pozitivně odrazí i v dalším nárůstu počtu cestujících,“ říká ministr Kupka.
Svoboda navíc upozornil, že v úvodu příštího roku přejde celá tato trať do provozu pod evropským zabezpečovacím systémem ETCS, což představuje aktuálně nejvyšší úroveň zabezpečení a umožní zde ještě následné další zrychlení vlaků na 160 kilometrů v hodině.