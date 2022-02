U Prahy má do 20 let stát nový železniční koridor, protne i přírodní park

Takzvaný Koridor D204 je náhradou za původně zamýšlenou vysokorychlostní trať a počítá se s tím, že by měla vzniknout do dvaceti let. Koridor je součástí studie proveditelnosti Vysokorychlostní trati (VRT) Praha – Brno – Břeclav, která byla nedávno schválena Centrální komisí Ministerstva dopravy.

„Nyní je možné úsek z Prahy k Benešovu připravovat samostatně jako konvenční trať pro rychlost do 200 kilometrů v hodině. Ta se u Bystřice u Benešova napojí na modernizovanou část 4. tranzitního koridoru,“ sdělil Dušan Gavenda ze Správy železnic.

Pro novostavbu trati mezi Prahou a Bystřicí u Benešova je před zahájením samotné přípravné fáze stavby nutné projednat územní rezervu pro novou železniční trať. „Tuto rezervu v současné době projednává Středočeský kraj v rámci aktualizace Zásad územního rozvoje a upřesňuje koridor, kudy nové železniční spojení může vést,“ informoval Gavenda.

Zastupitelstvo Středočeského kraje bude schvalovat vedení koridoru na podzim letošního roku, přičemž na samotném financování železnice se Středočeský kraj nijak nepodílí.

Už v těchto měsících začali tak zástupci kraje objíždět obce, kterých se má stavba nejvíce dotknout. Jde například o Říčany u Prahy, Nespeky, Stránčice či Velké Popovice. Koridor má protínat přírodní park Velkopopovicko.

Návrh se lidem nelíbí

A právě ve Velkých Popovicích narazili při veřejném projednávání na největší odpor. „Téma koridoru je pro nás velice živé. Jsme rádi, že se po téměř deseti letech, kdy se o jeho stavbě mluví, konečně někdo přijel a vysvětlil obyvatelům obce, jak by měla stavba vypadat. Každopádně návrh se setkal u lidí s velkým odporem a ani my jako vedení obce se současnou podobou stavby nesouhlasíme. Zjizvilo by to přírodní krajinu, která zde je a nic dobrého by to obyvatelům dotčených obcí nepřineslo,“ uvedla starostka Velkých Popovic Václava Zímová.

Kromě poškození a rozdělení přírodní krajiny má starostka obavy i o zdroje podzemní vody, které by se stavbou mohly narušit. „Podle mě by to byl velký zásah do celkového podloží, které tvoří z velké části žula. Už když jsme zaváděli vodovod a kanalizaci do některých osad v okolí, narazili jsme na velké problémy s podložím a s tím souvisely i nákladné vícepráce,“ řekla Václava Zímová.

Na trati koridoru se počítá se zářezem koridoru do terénu. „Zářez by měl činit asi deset metrů, takže ten zásah je opravdu velký. My bychom chtěli od kraje i Správa železnic znát i další varianty,“ říká starostka.

Nádraží je daleko, říká starostka

Problémem podle ní je i to, že obyvatelům dotčených obcí, což jsou kromě Velkých Popovic i Stránčice a Kunice, nepřinese stavba koridoru nic dobrého. Nádraží se sice má přiblížit, ale stejně ne do docházkové vzdálenosti od obce. „Nádraží se přiblíží asi o dva kilometry. Ale stejně to bude znamenat, že většina lidí, kteří budou chtít využívat vlak, sednou do auta a na nádraží dojedou. Parkování se má řešit vybudováním nového parkoviště na orné půdě. Ani s tím nesouhlasíme,“ řekla starostka.

Správa železnic v tuto chvíli plánuje terminály u Lipan (u Prahy), Velkých Popovic a u Nespek. Se Správou železnic mohou lidé stále jednat o případných změnách projektu.

Podle starostky by bylo nejlepší rekonstruovat současný koridor, nebo vést železnici jinudy. Odkazuje se i na hodnocení krajiny Středočeským krajem, který zde nedoporučil stavět liniové stavby. „Už takhle jsme sevření mezi dálnicí D1 a silnicí první třídy směrem na Benešov. Výstavba koridoru by zvýšila průjezd na už tak nedostatečné silniční infrastruktuře. Rádi bychom svolali během března ještě jednu informační schůzku, kde bychom chtěli i zástupce kraje,“ řekla Zímová s tím, že na schůzku, která se konala v lednu, přišlo asi sto lidí a pro stavbu se nevyslovil nikdo z nich.

Podle kraje je ale výstavba koridoru důležitá. Náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Jiří Snížek v souvislosti s touto tratí před nedávnem uvedl: „Aktuální problém je ten, že stávající trať přes Mnichovice a Strančice je přetížená. Vzhledem k tomu, že tento region bude populačně velmi růst, je takováto udržitelná doprava potřebná.“