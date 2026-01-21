Žebrání z metra nemizí ani přes jeho zákaz. Strážníci řeší stovky případů ročně

Premium

Fotogalerie 5

ilustrační snímek | foto:  Jan Zatorsky, MAFRA

Jana Sobíšková
  13:00
Na pohled těhotná žena, zdánlivě kulhající muž a němá žena se zásobou cedulí. Pro cestující v metru jsou to známí neznámí, které pravidelně potkávají a potkávat budou, protože policisté či revizoři nemají žádné možnosti, jak žebrání ve stanicích metra zamezit natrvalo.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Je ráno, všední den a přestupní chodbou mezi stanicemi Můstek na žluté a zelené lince se za melodie písně Hallelujah valí davy lidí. Na stejném místě ji den co den na flétnu hraje muž s bílou krabicí u nohou. Jeho přítomnost může být signálem pro některé cestující, protože pokud je tu on, nejsou na svém místě nad přemostěním spodní stanice revizoři.

Jenže flétnista se dopředu o přítomnosti policistů v davu cestujících nedozví, a tak dostane pokutu. Tři sta korun zaplatí na místě z vyžebraných drobných.

Jeden žebrák, co má berle, je každý večer odhazuje v baru, kde hraje automaty.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Po nehodě s amputací na Smíchovském nádraží se nic nemění. Lidé dál riskují

Nejčtenější

Pražské urgenty byly kvůli ledovce přetížené, záchranka aktivovala traumaplán

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Pražská záchranka v úterý kvůli ledovce aktivovala tzv. neúrazový traumaplán. Rychleji pomohl prioritizovat péči pacientům. Záchranáři od rána vyjížděli ke stovce případů. I urgentní příjem FN Motol...

Po nehodě s amputací na Smíchovském nádraží se nic nemění. Lidé dál riskují

Zatáčka u výjezdu ze Smíchovského autobusového nádraží, kde ráno autobus srazil...

Čtvrteční tragická nehoda na Smíchovském nádraží znovu upozornila na dlouhodobě nebezpečný a nepřehledný úsek, kde se mísí intenzivní autobusová doprava s chodci. Ve čtvrtek ráno srazil autobus ženu,...

Konec konfliktů s černými pasažéry? Revizoři v okolí Prahy vytasili novou zbraň

Revizoři ve Středočeském kraji budou nově vybaveni přenosnou kamerou. Dopravní...

Po umožnění nástupu všemi dveřmi na regionálních spojích mezi Prahou a Středočeským krajem přichází Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) s další novinkou. Revizoři jsou nově vybaveni malými...

Když se na Prahu sesype sníh, je to úžasný pohled. Odtud ji neuvidíte

Výhledy od BTS společnosti Cetin na střeše hotelu Marriott

Nedávná sněhová nadílka byla pro centrum Prahy neobvyklá a my toho hbitě využili. Se zástupci společnosti Cetin a operátora O2 se podařilo operativně domluvit návštěvu vybrané pražské základnové...

Policisté v Praze stříleli po ujíždějícím autě. Řidič utekl, hledají ho

Při policejní honičce na Praze 4 policisté osobnímu vozidlu prostřelili...

Střelbou skončila ve středu ráno snaha policistů o běžnou kontrolu vozidla v Praze 4. Řidič na výzvu nezastavil a začal ujíždět. Policisté při pronásledování byli nuceni použít služební zbraň a...

Žebrání z metra nemizí ani přes jeho zákaz. Strážníci řeší stovky případů ročně

Premium
ilustrační snímek

Na pohled těhotná žena, zdánlivě kulhající muž a němá žena se zásobou cedulí. Pro cestující v metru jsou to známí neznámí, které pravidelně potkávají a potkávat budou, protože policisté či revizoři...

21. ledna 2026

Sparťany čekají pokuty. Chybí disciplína a zodpovědnost, čílí se trenérský štáb

Kladno, 23. 11. 2025. Rytíři Kladno - Sparta Praha. Sparta slaví výhru s kotlem.

Pohoda uvnitř klubu rozhodně nepanuje. Další zápis do série nezdarů si hokejisté Sparty připsali v extraligovém utkání s Hradcem Králové (1:2N), ačkoliv vedli. A nezvládnutý závěr vyústil v ostrou...

21. ledna 2026  12:35

Prostitutku zardousil a posypal žíravinou, přesto vrah uspěl s žádostí o nižší trest

Muž u Krajského soudu v Hradci Králové čelí obžalobě z vraždy prostitutky. (6....

Za vraždu prostitutky v Hradci Králové z předloňského listopadu dnes Vrchní soud v Praze snížil Tomáši Suchánkovi trest z 18 let na 13,5 roku vězení. Obžaloba muže vinila ze zvlášť surové a trýznivé...

21. ledna 2026  11:45

Jízda po chodníku a na červenou. Policie naháněla řidiče, pasažér z auta vyskočil

Řidič zběsile ujížděl i po chodníku, neměl řidičák

Ve zběsilou honičku se změnil pokus pražských strážníků zastavit muže podezřelého ze spáchání přestupku. Ten jim však začal ujíždět. Za svůj úprk stihl napáchat několik prohřešků a po nabourání...

21. ledna 2026  11:33

Ceny bytů v Praze vyskočily o 11 procent. Poptávka výrazně převyšuje nabídku

Třípodlažní bytový dům KODUS nabízí 21 bytů. Jsou uzpůsobeny pro seniory, ale...

Přestože se loni v Praze prodal rekordní počet nových bytů, cena nového bydlení meziročně vyskočila o více než 11 procent. Cena nových bytů v metropoli vyskočila na 174 tisíc korun za čtvereční metr...

21. ledna 2026  11:03

Požár vzal bydlení šedesátce lidí, ti spí v tělocvičně. Kraj řeší náhradní ubytování

Hasiči zasahují u hořícího domu v obci Boreč na Mladoboleslavsku. (15. ledna...

Mladá Boleslav ve spolupráci se Středočeským krajem dnes začne se stěhováním rodin zasažených ničivým požárem v obci Boreč. Dočasně jsou ubytování v tělocvičně ve vedlejším Skalsku, kde však nemají...

21. ledna 2026,  aktualizováno  10:56

Ruzyně je zpět na předcovidových číslech. Letiště odbavilo bezmála 18 milionů lidí

Ilustrační foto: cestující s kufry v hale Letiště Václava Havla (2. července...

Pražské Letiště Václava Havla v loňském roce odbavilo 17 750 528 cestujících. Meziročně se počet odbavených pasažérů zvýšil o 8,5 procenta. Ruzyňské letiště se tak vrátilo k číslům v roce 2019. V...

21. ledna 2026  10:44

Prasklé potrubí v Praze. Tisíce lidí jsou bez tepla, havárie komplikuje i dopravu

V pražské ulici Na Padesátém prasklo potrubí.2 (21. ledna 2026)

Kvůli netěsnosti na potrubí v Praze 10 jsou od časného středečního rána bez dodávek tepla a teplé vody tisíce lidí v části Vršovic a Strašnic. Havárie má vliv i na provoz v ulici Na Padesátém, kde je...

21. ledna 2026  8:50,  aktualizováno  9:31

Chválil Slavii, v Praze chtěl trénink kvůli zimě. Aspoň všichni budou běhat, řekl Flick

Trenér Barcelony Hans Flick na tiskové konferenci před utkáním se Slavií.

Brazilský útočník Raphinha měl obličej zahalený do nákrčníku a na hlavě čepici, že mu byly vidět jen oči. I většinu jeho spoluhráčů byste na hřišti těžko rozeznávali. Když kouč Hansi Flick před...

20. ledna 2026  19:30

Hádka na ubytovně se zvrhla. Muž vytáhl nůž na druhého, ten útok nepřežil

ilustrační snímek

Tragédií skončila hádka mezi dvěma muži, která se strhla v noci na úterý na ubytovně v pražských Záběhlicích. Jeden na druhého vytáhl nůž a ubodal ho. Útočníka police zadržela a podezírá ho z vraždy.

20. ledna 2026  15:23,  aktualizováno  16:50

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

Trpišovský před Barcelonou: Nejhorší je, když hráči musíte říct, že není v sestavě

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci před utkáním Ligy...

Před zápasem proti Barceloně trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský zavzpomínal na dávné časy. „Když mi bylo osmnáct, pětadvacet, třicet, nenapadlo by mě, že bych někdy hrál proti...

20. ledna 2026  16:32

Autobus v Letňanech narazil do sloupu, řidič patrně zkolaboval. Sedm zraněných

V pražských Letňanech narazil autobus do sloupu. (20. ledna 2026)

Pražské záchranné složky vyjížděly v úterý odpoledne k nehodě autobusu v pražských Letňanech. Řidič při jízdě pravděpodobně zkolaboval. Zraněných je nejméně sedm lidí. Nehoda omezila provoz.

20. ledna 2026  14:52,  aktualizováno  15:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.