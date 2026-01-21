Žebrání z metra nemizí ani přes jeho zákaz. Strážníci řeší stovky případů ročně

Je ráno, všední den a přestupní chodbou mezi stanicemi Můstek na žluté a zelené lince se za melodie písně Hallelujah valí davy lidí. Na stejném místě ji den co den na flétnu hraje muž s bílou krabicí u nohou. Jeho přítomnost může být signálem pro některé cestující, protože pokud je tu on, nejsou na svém místě nad přemostěním spodní stanice revizoři.
Jenže flétnista se dopředu o přítomnosti policistů v davu cestujících nedozví, a tak dostane pokutu. Tři sta korun zaplatí na místě z vyžebraných drobných.
Jeden žebrák, co má berle, je každý večer odhazuje v baru, kde hraje automaty.