Zdrogovaných řidičů značně přibývá. Látka totiž působí v těle i dny, varují experti

Je středa 1. července, hlídka dopravních policistů si v Laurinově ulici v Mladé Boleslavi všímá za volantem auta známé „firmy“ – 52letého muže, který pravidelně řídí pod vlivem drog. Policisté ho proto chtějí zkontrolovat a vyzvali jej, aby zastavil. On reagoval přesně opačně.
„Podezřelý policistům ujížděl rychlostí až 140 kilometrů v hodině a opakovaně projel na červenou. V jednom místě nezvládl řízení, dostal smyk a bokem vozidla porazil středový ostrůvek. Ani to ho ale nezastavilo a pokračoval v jízdě dál,“ líčí mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová.
„Nejhorší je kombinace drog a alkoholu. Tam se může jednat až o dvěstěnásobné zvýšení pravděpodobnosti, že šofér způsobí dopravní nehodu.“