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Zdrogovaných řidičů značně přibývá. Látka totiž působí v těle i dny, varují experti

Pavel Svačina
Jan Bohata
,
  17:00
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Dojezdil. 52letý řidič ujížděl policistům v Mladé Boleslavi pod vlivem drog už třikrát. 1. července však naposledy, když zavinil nehodu. Svým stříbrným superbem naboural jiné auto a putoval do vazby. | foto: Policie ČR

Ve Středočeském kraji výrazně přibývá lidí, kteří řídí pod vlivem drog. Od začátku roku policisté přistihli více než tisíc takových řidičů. Zrádné látky jako pervitin vedou k agresivní a riskantní jízdě a už letos stojí za stovkami dopravních nehod.

Je středa 1. července, hlídka dopravních policistů si v Laurinově ulici v Mladé Boleslavi všímá za volantem auta známé „firmy“ – 52letého muže, který pravidelně řídí pod vlivem drog. Policisté ho proto chtějí zkontrolovat a vyzvali jej, aby zastavil. On reagoval přesně opačně.

„Podezřelý policistům ujížděl rychlostí až 140 kilometrů v hodině a opakovaně projel na červenou. V jednom místě nezvládl řízení, dostal smyk a bokem vozidla porazil středový ostrůvek. Ani to ho ale nezastavilo a pokračoval v jízdě dál,“ líčí mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová.

„Nejhorší je kombinace drog a alkoholu. Tam se může jednat až o dvěstěnásobné zvýšení pravděpodobnosti, že šofér způsobí dopravní nehodu.“

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Ve Středočeském kraji výrazně přibývá lidí, kteří řídí pod vlivem drog. Od začátku roku policisté přistihli více než tisíc takových řidičů. Zrádné látky jako pervitin vedou k agresivní a riskantní...

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