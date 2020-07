Řidič prchající hlídce se Prahou řítil dvoustovkou, vůz sledoval i vrtulník

Policejní hlídka chtěla na křižovatce ulic Počernická a Hostýnská zastavit auto, které záhy začalo ujíždět.

Podle mluvčí Lucie Drábkové vůz ujížděl vysokou rychlostí napříč celou Prahou. „Někde hlídka naměřila ve svém služebním autě i přes 200 kilometrů v hodině, přesto se jim vozidlo vzdalovalo,“ popsala.

Kvůli vysoké rychlosti pronásledovaného vozu povolali policisté do akce vrtulník. Řidič ujížděl i přes Černý most, až se vrátil do Kačerova.

„Pak ale nezvládl řízení a naboural do betonového sloupku, který odlétl na policejní auto,“ řekla mluvčí. Sloupek způsobil menší škodu na služebním vozidle, nikdo ale nebyl zraněn.



Po nehodě se řidič se spolujezdcem snažili z nabouraného auta utéct. Šoféra policisté zadrželi, po spolujezdci však stále pátrají.

„U řidiče byla zkouška na alkohol negativní, ovšem test na omamné látky vyšel pozitivní na amfetamin a metamfetamin,“ dodala Drábková. Obě látky jsou rekreační drogy známé jako speed a pervitin.

Případ dále vyšetřuje policie, řidiči hrozí stíhání za řízení pod vlivem drog.