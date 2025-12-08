Od nového roku zdraží MHD v Praze a okolí. Kolik nově zaplatíte za jízdenky a kupony

Petra Škraňková
Matouš Waller
,
  12:00
Od 1. ledna 2026 citelně zdraží MHD v Praze a Středočeském kraji. Zatímco pražští radní schválili jen navýšení ceny jednorázových jízdenek, zastupitelé Středočeského kraje posvětili zdražení i předplacených kuponů. Zvýšení pocítí všichni, bude až o 30 procent.
Část 1/6

Předplacené kupony pro dospělé

Zatímco lítačka v Praze zůstane beze změn, cestující ve Středočeském kraji si připlatí. Cena elektronických kuponů (v aplikaci Lítačka či na stejnojmenné kartě) se od nového roku zvedne o dvacet procent. Za klasické papírové kupony cestující zaplatí o 25 procent více než nyní.

Typ dokladuPásmonynější cena (Kč)nová cena od 1. 1. 2026 (Kč)nová cena od 1. 1. 2026 v aplikaci Lítačka (Kč)
Měsíční1395494474
2605756726
39201 1501 104
41 2101 5131 452
51 4851 8561 782
61 770 2 213 2 124
0-62 0502 5632 460
1-132 0502 5632 460
0-132 3352 9192 802
Čtvrtletní11 0001 2501 200
21 5751 9691 890
32 3652 9562 838
43 1503 9383 780
53 9404 9254 728
64 7255 9065 670
0-65 5156 8946 618
1-135 5156 894 6 618
0-136 3007 8757 560
10měsíční13 1503 9383 780
24 8356 0445 802
37 3509 1888 820
49 66512 08111 598
511 47014 338 13 764
614 17517 719 17 010
0-616 38520 48119 662
1-1316 38520 481 19 662
0-1318 69023 36322 428
Roční13 7404 6754 488
25 7357 1696 822
38 73010 91310 476
411 47014 33813 764
514 09017 61316 908
616 83421 04320 201
0-619 450 24 313 23 340
1-1319 45024 313 23 340
0-1322 19527 74426 634


Scheinherr: Za rozkopanou Prahu může „spící“ primátor. Hřib svádí vinu na ANO

