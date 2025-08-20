Zdražení MHD v Praze a okolí. Kolik nově zaplatíte za jízdenky a kupony

Předplacené kupony pro dospělé
Zatímco lítačka v Praze zůstane beze změn, cestující ve Středočeském kraji si připlatí. Cena elektronických kuponů (v aplikaci Lítačka či na stejnojmenné kartě) se od začátku nového roku zvedne o dvacet procent. Za klasické papírové kupony cestující zaplatí o 25 procent více než nyní.
|Typ dokladu
|Pásmo
|nynější cena (Kč)
|nová cena od 1. 1. 2026 (Kč)
|nová cena od 1. 1. 2026 v aplikaci Lítačka (Kč)
|Měsíční
|1
|395
|494
|474
|2
|605
|756
|726
|3
|920
|1 150
|1 104
|4
|1 210
|1 513
|1 452
|5
|1 485
|1 856
|1 782
|6
|1 770
|2 213
|2 124
|0-6
|2 050
|2 563
|2 460
|1-13
|2 050
|2 563
|2 460
|0-13
|2 335
|2 919
|2 802
|Čtvrtletní
|1
|1 000
|1 250
|1 200
|2
|1 575
|1 969
|1 890
|3
|2 365
|2 956
|2 838
|4
|3 150
|3 938
|3 780
|5
|3 940
|4 925
|4 728
|6
|4 725
|5 906
|5 670
|0-6
|5 515
|6 894
|6 618
|1-13
|5 515
|6 894
|6 618
|0-13
|6 300
|7 875
|7 560
|10měsíční
|1
|3 150
|3 938
|3 780
|2
|4 835
|6 044
|5 802
|3
|7 350
|9 188
|8 820
|4
|9 665
|12 081
|11 598
|5
|11 470
|14 338
|13 764
|6
|14 175
|17 719
|17 010
|0-6
|16 385
|20 481
|19 662
|1-13
|16 385
|20 481
|19 662
|0-13
|18 690
|23 363
|22 428
|Roční
|1
|3 740
|4 675
|4 488
|2
|5 735
|7 169
|6 822
|3
|8 730
|10 913
|10 476
|4
|11 470
|14 338
|13 764
|5
|14 090
|17 613
|16 908
|6
|16 834
|21 043
|20 201
|0-6
|19 450
|24 313
|23 340
|1-13
|19 450
|24 313
|23 340
|0-13
|22 195
|27 744
|26 634