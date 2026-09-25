Zdravotní obtíže nakažených školáků šetří policie jako trestný čin

„Ve věci zdravotních obtíží žáků v Praze 9 kriminalisté Prahy III zahájili úkony trestního řízení kvůli podezření ze spáchání TČ Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosti, za což viníkovi hrozí v případě odsouzení až dvouletý trest odnětí svobody,“ uvedli policisté na síti X.
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Kuchyni, kde se děti nakazily salmonelou, čeká kontrola. Ředitel se zastal vedoucí
K hromadné nákaze v základní škole v Újezdu nad Lesy došlo v úterý. Nakazilo se 250 dospělých i dětí, někteří onemocněli salmonelózou. Hygiena potvrdila, že příčinou byla zpracovaná vejce s prošlou trvanlivostí.
Školní kuchyně a jídelna procházejí nyní kontrolou. Kontrolní stěry mají ověřit, zda je kuchyň z hlediska hygieny a bezpečnosti připravena k dalšímu provozu.
Ředitel školy Libor Skala se také zastal vedoucí zařízení. Dodal, že za technologii vaření v jídelně není zodpovědná. Ředitel na sociálních sítích napsal, že jméno vedoucí školní jídelny je v této souvislosti také skloňováno coby viníka situace.
„Proto nás požádala, abychom uvedli na pravou míru některé informace, které v posledních dnech zaznívají, neboť má pocit, že je v souvislosti se současnou situací neprávem spojována s jejími příčinami,“ napsal. Uvedl, že nová vedoucí má v těchto dnech přebírat agendu školní jídelny.
Pomoc postiženým nabídla i radnice Prahy 21. Pro rodiny, kterých se současná situace dotkla, připravila dezinfekční balíčky: mýdlo, papírové utěrky, prací prostředek, dezinfekční ubrousky, jednorázové rukavice a pytel na odpad.