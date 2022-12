Při noční jsem v první linii, říká vrchní sestra Martin Jonáš z Hořovic

Zdravotníci na urgentním příjmu hořovické nemocnice ročně ošetří více než 20 tisíc pacientů. „Jsme taková nárazníková zóna. Většina pacientů, kteří přijdou do nemocnice, prochází přes urgentní příjem. Ostatní přicházejí na plánovaná vyšetření a zákroky,“ říká vrchní sestra urgentního příjmu Martin Jonáš.

Je 9 hodin ráno. Kolik pacientů už jste dnes měli?

Dvanáct. Dneska je to míň. Ve středu jsme měli touhle dobou už trojnásobek. Je to nárazové. Nejvíce pacientů přichází před víkendem. Nebo v sobotu při noční. Nejčastěji jsou to ti, kteří se obávají, aby se jim přes víkend nepřitížilo.