Smrtelná nehoda zůstane bez trestu. Miliardář Pelc vyvázl kvůli špatnému zdraví

Podle dřívějších informací bylo trestní stíhání Zdeňka Pelce (75) zastaveno s ohledem na jeho vážný zdravotní stav poté, co si Okresní soud v Rakovníku vyžádal posudek odborného lékaře.
Tragédie na D6. Dva lidé zemřeli poté, co jejich auto trefilo uvolněné kolo
Dva lidé dnes odpoledne zemřeli při nehodě na dálnici D6 u Nového Strašecí na Rakovnicku. Dálnice byla v místě nehody uzavřená zásahem složek IZS, v současné době je však již provoz směrem na Karlovy...
Pražané mají nové místo klidu. Natrvalo se otevřela zahrada slavné vily
Praha získala další klidné zákoutí, kam lze uniknout před ruchem města. Muzeum Prahy otevřelo veřejnosti zahradu Rothmayerovy vily v Praze 6. Návštěvníci tu najdou stín, ticho, umělecké sklo i...
Nový most přes Vltavu u Suchdola zná svou podobu, komise vybrala dražší variantu
Centrální komise ministerstva dopravy rozhodla o finální podobě takzvaného Suchdolského mostu, který bude součástí severní části Pražského okruhu mezi Suchdolem a Březiněvsí. Zvítězil návrh...
Cizinec boural v Praze do aut a od nehod ujížděl. Policie ho dopadla a on se smál
Prahou se v pondělí v podvečer prohnal řidič vozidla, který cestou naboural několik aut a od nehod ujel. Policie řidiče vypátrala v Holešovicích, na místě byli také záchranáři.
Sláva s nejbližšími, pak show pro fanoušky. Dorazily nové posily, po nich i Vondráčková
Chytili se kolem ramen a možná dvě minuty se společně kolébali na tóny nejznámější mistrovské písně. We Are The Champions znělo prázdným Edenem. Korunovaci českých fotbalových mistrů sledovali pouze...
Kvůli modernizaci Masarykova nádraží tam půl roku nepojedou vlaky z Kladna
Šest měsíců nebudou vlaky z Kladna končit ve stanici Praha-Masarykovo nádraží. Důvodem jsou pokračující práce na modernizaci nádraží. Vlaky z největšího města Středočeského kraje budou mít cíl ve...
V Kladně hrál s Jágrem i Plekancem, teď Hlava tvrdí: Chci klub dostat na vrchol
Z Kladna do Litvínova a zpátky. Hokejový útočník Nicolas Hlava byl hlavou u Rytířů už v uplynulé extraligové sezoně, tedy aspoň chvilku, návrat klapl až po ní. Zlákal ho i sportovní ředitel a...
Metro v centru pět hodin nejezdilo, dopravu zastavila technická závada
Provoz na části pražské linky metra A v pátek brzy ráno zastavila technická závada. Soupravy nejezdily pět hodin mezi stanicemi Želivského a Náměstí Míru, zatímco na krajních úsecích byla doprava...
Žena se před policií ukryla v kompostéru. Měla totiž nastoupit do vězení
Před nástupem do vězení se žena pokusila před policií ukrýt v kompostéru s bioodpadem na zahradě rodinného domu v Suchdole. Policisté ji po několika desítkách minut pátrání našli. Situace následovala...
Muchova muzea se přou o originalitu děl, vydražená busta je podle vnučky kopie
Podle Muchova muzea v Praze vystavuje Mucha Foundation Art Museum v paláci Savarin vedle originálních děl i fotokopie a repliky. Vnučka slavného malíře Jarmila Mucha-Plocková navíc tvrdí, že busta La...
Bohnice ožijí hudbou i Havlovým odkazem. Mezi ploty zahraje víc než sto umělců
Známí zpěváci i kapely, komici a divadelníci, workshopy, poradny a rodinná zóna – to vše už o víkendu čeká návštěvníky tradičního festivalu Mezi ploty v areálu bohnické psychiatrické léčebny.
Praha má nový metropolitní plán. Zajistí statisíce nových bytů a důležité komunikace
Trvalo to čtrnáct let. Zastupitelé však ve čtvrtek definitivně stvrdili, že Praha se bude moci rozvíjet modernějším způsobem. Schválili totiž nový metropolitní plán, který nahradí stávající z roku...
Policie prověřuje domov seniorů na Kladensku. Klienti prý byli bez jídla a péče
Policisté ve středu zasahovali v soukromém domově s pečovatelskou službou v obci Lhota na Kladensku, kde žije asi 20 seniorů. Důvodem bylo podezření, že se o ně nikdo nestará. Pracovnice kladenské...
Projekt typu Kinský. Do Slavie přichází devatenáctiletý brankář Domčak z Ukrajiny
Sotva oslavili zisk mistrovského titulu, už mají slávističtí fotbalisté čtvrtého nového spoluhráče. Z ukrajinského Lvova přichází teprve devatenáctiletý brankář Nazar Domčak. V Edenu podepsal smlouvu...
Pražané si začali naplno užívat koupališť. Třeba to v Motole je letos zdarma
Pražané si tento týden naplno užívají venkovních koupališť. Slunečné počasí by podle předpovědi mělo vydržet do pátku, kdy se teploty mají pohybovat kolem 27 stupňů Celsia. Už o víkendu se podle...
V Praze otevřel Biskup. Restaurace s obchodem servíruje česká jídla po japonsku
V centru Prahy na rohu ulic Dlouhá a Hradební otevřel nový podnik jménem Biskup. Spojuje restauraci s obchodem a místo klasických hlavních jídel sází na menu složené z několika menších porcí. Hosté...
Sokolové mají novou dominantu. Mural u Tyršova domu pokřtila maskovaná autorka
Pražský Újezd má novou grafickou dominantu. Zdi areálu Tyršova domu, sídla České obce sokolské, zdobí mural od streetartové umělkyně Toy Box. Výrazné barvy a prvky odkazují do doby před více než sto...