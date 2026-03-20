Miliardář Pelc za smrtelnou nehodu potrestán nebude. Soud stíhání zastavil

  16:15
Někdejší dlouholetý šéf loděnické gramofonové firmy GZ Media Zdeněk Pelc se vyhne soudu za loňskou smrtelnou dopravní nehodu, kterou podle obžaloby způsobil pod vlivem alkoholu. Okresní soud v Rakovníku jeho trestní stíhání zastavil. Redakci iDNES.cz to potvrdil místopředseda soudu. Důvodem zastavení Pelcova trestního stíhání je zřejmě jeho vážný zdravotní stav.
Šéf GZ Media Zdeněk Pelc.

Šéf GZ Media Zdeněk Pelc. | foto:  Dan Materna, MAFRA

Žalobkyně Okresního státního zastupitelství v Rakovníku podala obžalobu na někdejšího předsedu představenstva společnosti GZ Media Zdeňka Pelce (75) letos v lednu. O necelý týden později poslal soudce spis znalci, kterého žádal o vypracování znaleckého posudku ke zdravotnímu stavu stíhaného miliardáře.

Z justiční databáze vyplývá, že požadovaný posudek obdržel rakovnický soud od znalce začátkem tohoto týdne. Následující den vydal soudce usnesení, ve kterém trestní stíhání Zdeňka Pelce zastavil.

Podle rozvrhu práce řeší případ místopředseda rakovického soudu Marcel Lehečka. Redakce iDNES.cz se na něj v pátek obrátila s několika dotazy. Soudce zastavení trestního stíhání potvrdil, zároveň však upozornil, že se v tuto chvíli nemůže podrobněji vyjadřovat.

„Vzhledem k tomu, že soudní rozhodnutí o zastavení trestního stíhání obviněného nebylo dosud doručeno všem účastníkům řízení, bližší informace k věci vám zatím nemohu poskytnout. Rád tak ale učiním až k tomuto dojde, případně pokud toto rozhodnutí nabude právní moci,“ sdělil soudce.

„Král vinylu“, jak se podnikateli Pelcovi v médiích přezdívá, boural loni 4. června kolem 19. hodiny u Nového Strašecí na Rakovnicku. V osobním voze značky Lexus se čelně srazil s protijedoucí Škodou Yeti.

Její jedenašedesátiletý řidič utrpěl při střetu vážná zranění, kterým na místě podlehl. Pelc byl s těžkým úrazem transportován leteckou záchrannou službou do pražské nemocnice v Motole.

Laboratorní výsledky prokázaly u Pelce více než jedno promile alkoholu v krvi. U soudu mu hrozil trest v rozmezí od jednoho roku do šesti let vězení.

O Pelcovi se v minulosti hovořilo jako o nejdéle působícím tuzemském generálním řediteli. Gramofonový závod vedl od roku 1983. O třicet let později se stal většinovým majitelem firmy. V roce 2000 získal ocenění Český manažer roku, před deseti lety obdržel cenu EY Podnikatel roku.

Po loňské dopravní nehodě ho ve funkci předsedy představenstva GZ Media nahradil jeho syn Zdeněk Pelc mladší.

Miliardář Pelc za smrtelnou nehodu potrestán nebude. Soud stíhání zastavil

Někdejší dlouholetý šéf loděnické gramofonové firmy GZ Media Zdeněk Pelc se vyhne soudu za loňskou smrtelnou dopravní nehodu, kterou podle obžaloby způsobil pod vlivem alkoholu. Okresní soud v...

