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Pelc chtěl po smrtelné nehodě dohodu o vině, žalobkyně nereagovala, píše NS

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  20:08
Prestižní ocenění EY Podnikatel roku 2015 získal Zdeněk Pelc, majitel loděnické...

Prestižní ocenění EY Podnikatel roku 2015 získal Zdeněk Pelc, majitel loděnické společnosti GZ Media. (1. března 2016) | foto: Petr TopičMAFRA

Při středeční tragické nehodě podle informací Deníku zřejmě havaroval...
Při středeční tragické nehodě podle informací Deníku zřejmě havaroval...
Při středeční tragické nehodě podle informací Deníku zřejmě havaroval...
Při středeční tragické nehodě podle informací Deníku zřejmě havaroval...
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Miliardář a někdejší šéf loděnické továrny na gramodesky Zdeněk Pelc, který podle policie zavinil loni v létě pod vlivem alkoholu smrtelnou nehodu, chtěl před podáním obžaloby uzavřít dohodu o vině a trestu, na což rakovnická státní zástupkyně nereagovala. Plyne to z usnesení Nejvyššího soudu (NS) zveřejněném na úřední desce. Pelcovo stíhání později kvůli vážné nemoci zastavil rakovnický soud. Nadřízené instance jeho postup potvrdily.

Ze spisového materiálu, který zmiňuje Nejvyšší soud, vyplývá, že Pelc se chtěl ke způsobené smrtelné nehodě postavit čelem. Loni v prosinci napsal prostřednictvím obhájce rakovnické státní zástupkyni, že je připraven prohlásit vinu a zmínil jako možnou alternativu uzavření dohody o vině a trestu. Žalobkyně na to však podle NS nezareagovala.

Stejný postoj zaujala letos v lednu k Pelcovým lékařským zprávám o tom, že je vážně onkologicky nemocen, když právě z tohoto důvodu obviněný podnikatel žádal o zastavení trestního stíhání.

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„Z výše uvedeného je zřejmé, že státní zástupkyně, přestože disponovala návrhem na zastavení trestního stíhání a lékařskými zprávami o zdravotním stavu obviněného, nikterak na tuto dosti podstatnou skutečnost nereagovala a podala na obviněného obžalobu,“ píše v usnesení předseda senátu Nejvyššího soudu Jan Engelmann.

Podle něj to měla (respektive mohla) být žalobkyně, která by se v této fázi – tedy ještě v přípravném řízení – obrátila na znalce, aby přezkoumal Pelcův stav a zjistil, zda je podnikatel schopen stanout před soudem. Protože to neudělala, učinil to po podání obžaloby podle Nejvyššího soudu správně (a bez průtahů) rakovnický soud.

Přibraný znalec následně zjistil, že Pelcův zdravotní stav je vážný a těžká onkologická choroba trvale vylučuje jeho postavení před soud.

Rakovnický soudce Marcel Lehečka proto letos v březnu trestní stíhání Pelce zastavil. Tento postup přezkoumal Krajský soud v Praze a pochybení nezjistil.

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Poté se ještě s dovoláním obrátila na Nejvyšší soud šéfka žalobců Lenka Bradáčová, avšak také neúspěšně. Argumentovala mimo jiné tím, že znalecký posudek nechal soud zpracovat už při „přezkumu“ obžaloby, a nikoliv až v hlavním líčení.

„Soud prvního stupně, vzhledem k tomu, že na uvedenou lékařskou zprávu nebylo státní zástupkyní reagováno, přibral znalce nikoliv k doplnění dokazování k otázce viny či trestu, případně aby nahrazoval přípravné řízení či hlavní líčení k těmto otázkám, ale k tomu, aby si potvrdil, zda zdravotní stav obviněného, o němž bylo informováno již státní zastupitelství, umožňuje pokračovat v jeho trestním stíhání či je nutné trestní stíhání zastavit, tedy jen provedl ten úkon, který již měl (mohl) být proveden v přípravném řízení,“ vysvětlil Nejvyšší soud, proč neshledal v postupu rakovnického soudce problém.

To, že žalobkyně z Rakovníka na lékařskou zprávu Pelce nereagovala, Bradáčová podle Nejvyššího soudu v dovolání nezmínila. Závěry znaleckého posudku nezpochybňovala.

„Závislý na pomoci druhých“

Onkolog začátkem letošního roku ve svém znaleckém posudku připustil, že v krátkém horizontu jednoho až dvou měsíců si lze představit, že Pelc stane před soudem fyzicky či přes vzdálený přístup, zároveň však poukázal na očekávaný prudký pokles jeho fyzických i psychických schopností – a to zhruba v horizontu čtvrt roku.

Podle lékařské zprávy z letošního září je „zdravotní a funkční stav“ Pelce velmi závažný, je výrazně omezen v mobilitě, soběstačnosti a schopnosti zvládat běžné denní aktivity a je závislý na pravidelné a rozsáhlé pomoci druhé osoby. Podnikatel ve stejné době dokonce zaslal k Nejvyššímu soudu fotografii, která zachycuje změnu jeho vzhledu oproti době před nastoupenou léčbou.

Nejvyšší soud upozornil, že pokud by se Pelcův zdravotní stav díky léčbě zlepšil, může rakovnické státní zastupitelství požádat tamní soud o obnovu řízení.

„Král vinylu“, jak se podnikateli Pelcovi v médiích přezdívalo, boural loni 4. června kolem 19. hodiny u Nového Strašecí na Rakovnicku. V osobním voze značky Lexus se čelně srazil s protijedoucí Škodou Yeti.

Její jedenašedesátiletý řidič utrpěl při střetu vážná zranění, kterým na místě podlehl. Pelc byl s těžkým úrazem transportován leteckou záchrannou službou do pražské nemocnice v Motole.

Laboratorní výsledky u něj prokázaly více než jedno promile alkoholu v krvi. U soudu mu hrozil trest v rozmezí od jednoho roku do šesti let vězení.

Po nehodě ho v čele představenstva firmy GZ Media, která patří k největším výrobcům gramofonových desek na světě, nahradil jeho syn.

4. března 2016
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