Finance by byly, ale projektů je moc. Magistrát je zahlcený, říká pražský radní

V jaké finanční kondici hlavní město vstoupilo do roku 2025?

Situace Prahy je specificky obojetná. Na jedné straně máme významné finanční prostředky na účtech, přes sto miliard korun, ale na té druhé máme obrovské množství idejí a plánů, co udělat s investičními prostředky, a to v různém stadiu rozpracovanosti. Pokrýt to všechno by vyšlo na 460 miliard, a to ani nepočítám Městský okruh. Po Bémovi (Pavel Bém, pražský primátor mezi lety 2002 a 2010, pozn. red.) město tak nějak ztratilo schopnost ty projekty efektivně a rychle dotahovat a ty se teď takto kupí. Bráno rozpočtově je nicméně Praha v kondici velmi dobré. A i když to tak vypadá, nejsou investice náš největší problém.

Zadluženost města je už dnes oproti dřívějším letům marginální, zbývá splatit už jen asi pět a půl miliardy. To je jeden z důvodů, proč máme velmi dobrý rating a každý nám rád znovu půjčí. Zdeněk Kovářík pražský radní pro finance