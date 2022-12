Primátor Hřib rozdal na Staroměstském náměstí tři tisíce porcí rybí polévky

„Tahle tradice je, myslím, důležitá. Je to o tom, že by ve vánočním čase nikdo neměl být o hladu nebo sám,“ řekl Hřib, který se v rámci události oblékl do bílého kuchařského oděvu.

Dříve se tato tradiční akce pořádala 24. prosince. Na Štědrý den však někteří lidé drží půst. „Proto vedení města rozlévání polévky přesunulo na 23. prosince, aby se vyšlo vstříc všem,“ vysvětlil Hřib.

Tradiční rybí polévku uvařil tým kuchařů společnosti Taiko, která událost organizovala. Kromě 260 kilogramů kaprů z jižních Čech do ní zpracovali 130 kilogramů zeleniny, především mrkve, celeru a petržele, 40 kilogramů cibule, 90 kilogramů hladké mouky, 65 kilogramů másla a 60 litrů smetany. Pro zvýraznění chuti použili koňak a karamel a nechyběly krutony osmažené na másle. Kuchaři na polévku použili celkem 1 500 kilogramů surovin.

Od 16 hodin pokračuje program na Staroměstském náměstí vánočním vystoupením. Na Štědrý den pak vystoupí na pódiu pěvecký sbor Vox Pragae, orchestr Praga Sinfonietta a sólisté, kteří zahrají Českou mši vánoční Hej, mistře Jakuba Jana Ryby.