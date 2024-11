Praha začala v ulicích měnit zelené koše za tmavě šedé. Jsou odolné, předvedl Hřib

Novinku představil Hřib na sociálních sítích už v polovině října. „Je super odolný, je nízkonákladový. Jeho design je odvozen od dosavadního pražského mobiliáře,“ sdělil v krátkém videu.

V něm, aby svá slova podpořil, s košem háže, kope do něj, a dokonce se na něj i postaví. Ostatně stoupl si na něj i dnes, kdy pracovníci Technické správy komunikací začali instalovat první kusy.

Vrchní část koše je kovová, vhodná také pro típání cigaret, prostor k odhazování odpadků plastový. Koš má také QR kód pro přímé hlášení závad v aplikaci Změňte.to. „Věřím, že nový design košů, který vychází z již dříve schváleného vzhledu, přispěje k celkovému zkvalitnění veřejného prostoru,“ dodal Hřib.

TSK a Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) budou koše testovat na Praze 3, kde nainstalují 150 kusů, a následně posoudí, jestli fungují, jsou odolné a přispívají k čistotě města. Celkem by jich mělo být přes šest tisíc.

„Samozřejmě je pro nás důležitá zpětná vazba. Z tohoto důvodu testování probíhá na Praze 3, která s TSK skvěle spolupracuje na diskusích o úpravách veřejného prostoru a mobiliářových prvků,“ vysvětlil Filip Hájek, generální ředitel TSK.

„Zaměřili jsme se nejen na vzhled a cenu, ale testovali jsme i funkčnost, kvalitu provedení a materiálu. Zvolená technologie nám umožňuje udělat velmi odolný koš, který doufáme vydrží mnohem více než současné koše,“ dodal s tím, že deset košů si TSK na zkoušku nainstaluje také u svých kanceláří v Holešovicích.

Výroba jednoho koše vyjde na 4300 Kč bez DPH. TSK očekává, že po zkušebním provozu a finalizaci designu se náklady sníží. Výhoda nových košů spočívá v jednodušší výrobě – jsou jednolité a pevné bez svařovaných spojů – i snadné recyklovatelnosti. Dají se vyrobit v různých barvách a odolají chemikáliím a UV záření.

Původně Hřib avizoval, že se koše budou vyrábět na 3D tiskárně. Jak ale později zjistil portál PrahaIN.cz, výroba košů bude probíhat jinak.

„První vzorky košů byly vyrobeny pomocí 3D tisku ve spolupráci se společností Prusa3D. Jednalo se pouze o prototypy, kde je 3D tisk velmi efektivní a testovala se struktura, velikost a proporce košů. Samotná výroba již probíhá technologií rotačního odlévání, která je oproti 3D tisku levnější a pro daný počet košů i efektivnější. Tento finální produkt má pak i lepší vlastnosti, než by měl 3D tisk,“ vysvětlil serveru Hřib.

Video jako z Pelíšků

Na sociálních sítích vzbudilo Hřibovo říjnové představení košů pestré ohlasy. Mnozí si vzpomněli na známou scénku s filmu Pelíšky, kde syn postavy Miroslava Donutila praští o zem plastovou skleničkou, aby svého otce přesvědčil, že se přece jen dá rozbít. Podle některých uživatelů video provokuje k tomu, aby lidé s koši vyzkoušeli podobné kousky jako Hřib.

Na to upozornil také architekt Adam Gebrian. „Cokoliv, co je umístěno do veřejného prostoru, může být zničeno, a když je to podáno jako výzva, je ta pravděpodobnost myslím ještě o něco vyšší,“ napsal.

„K ničemu jsem nevyzýval,“ reagoval Hřib. „A jak říkám, koš je super odolný, ale určitě ne nezničitelný. To není nic.“

Tmavě šedou barvu košů si komentující na síti X mnohdy chválí. „Mně se líbí. (...) Ty zelené byly ohyzdné,“ míní uživatelka aczenka. „Vypadají rozhodně lépe než ty zelené obludy,“ souhlasí Jakub Chromý.

K provedení a vzhledu košů je však také řada připomínek. Někteří komentující například míní, že povrch košů bude málo odolný proti lepivým tekutinám. Jiným zase vadí, že chybí speciální schránka na nedopalky.