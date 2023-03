Praha už odtahy dotovat nebude a zavedeme poplatek za botičku, plánuje Hřib

„Kolem parkování panuje několik mýtů. Podstatné je, jak se nastavují pravidla a kdo je poté vymáhá,“ říká Hřib. Byl by prý rád, kdyby radnice dostaly v organizaci parkování ještě více pravomocí..

Co tedy s tím, když někdo s autem opravdu stojí na chodníku?

To je záležitost bezpečnosti, vymáhání má na starosti městská policie, takže to nemám jako náměstek pro dopravu v gesci. Z politiků to má na starosti primátor.

Co jste dělal jako primátor vy?

Vedl jsem například diskuse s ministrem dopravy Kupkou ohledně novely zákona o pozemních komunikacích. Ministerstvo tehdy bohužel snížilo pokuty za stání na chodníku, to bylo podle mne nešťastné. Povedlo se však domluvit možnost zefektivnit odtah takových vozidel. Zahájili jsme kupříkladu aktivity vedoucí k tomu, aby tyto odtahy byly nedotované, protože nyní je Praha dotuje ze svého. Nevidím ale důvod, abychom dávali peníze na někoho, kdo porušuje předpisy. Také by bylo na místě stejně jako v jiných městech zavést manipulační poplatek pro takzvanou „botičku“.