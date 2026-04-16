Jižní okraj Prahy mění tvář. Za stamiliony vznikne kampus nebo se upraví soutok

Pokračují například práce na vytvoření kulturního kampusu, na tomto projektu začaly práce loni.
„Děláme to, co jsme slíbili. Rozvíjíme Zbraslav pro všechny generace a podporujeme kulturu, vzdělání i kvalitní život. Proto vznikne Kulturní kampus Zbraslav, moderní a krásné místo pro umění, vzdělávání a setkávání lidí,“ oznámili v lednu zástupci vládnoucího sdružení Nezávislá Zbraslav v čele se starostkou městské části Kateřinou Pavlíkovou.
V přízemí bude sál až pro stovku hostů, další dvě patra obsadí knihovna s kapacitou zhruba 23 tisíc svazků.
To je jen základ Kulturního kampusu Zbraslav, který začala městská část plánovat už před lety, když se její vedení zamýšlelo nad dalším využitím okolí městského domu a stávající základní umělecké školy. Loni v září tak začalo bourání bývalé truhlárny v ulici Opata Konráda, aby uvolnilo místo pro novou ZUŠ a knihovnu.
Celkové náklady na kampus, jehož součástí bude také Muzeum Zbraslavi, by se měly vyšplhat na 100 až 160 milionů korun.
Praha čeká na soutěžní návrhy nového okolí soutoku Berounky a Vltavy
Patrně největší akce je sice dlouhodobější a netýká se pouze Zbraslavi. Jejím cílem je vytvořit unikátní lokalitu, kde se propojí aktivní odpočinek s podporou tamní přírody. Jedná se o takzvaný příměstský park Soutok. Úpravy kolem říčního koryta v posledních stovkách metrů toku Berounky na okraji metropole se dotknou životů desítek tisíc lidí z okolí.
Oblast, kterou zabírá městská část Praha-Zbraslav spolu se sousedními Lipenci či Chuchlí, je navíc první, kterou příchozí do Prahy od jihu spatří. Ať už jde právě o soutok Berounky s Vltavou v Lahovicích, či třeba o idylický pohled na Zbraslavský klášter ze Strakonické silnice.
Podchod pomohl nejen pěším
Plánované, byť často jen dílčí projekty přispívají k přeměně v moderní čtvrť propojenou s přírodou i historií navzdory třeba právě nedaleké výpadovce jižním směrem k dálnici D4. Příkladem může být už dokončený projekt podchodu pod Strakonickou, který ukončil nebezpečné přebíhání tamní až pětiproudovky.
Pro pohyb mezi lokalitou Za Dálnicí a Baněmi využívají trasu chodci, ale také cyklisté. Na druhé straně Strakonické totiž už nějaký čas bují nová zástavba. Lidí, kteří potřebují zdolávat rušnou silnici, tak rok od roku přibývá.
Dalším cílem je zajistit tam i odpovídající infrastrukturu, která nesplňuje současné nároky.
„Jednou z hlavních priorit je ukončit dlouhodobé čekání nemalé části obyvatel Zbraslavi na technickou vybavenost odpovídající dnešní době. Jednou z lokalit, která stále není napojena na vodovodní a kanalizační řad Hlavního města Prahy, je oblast Za Dálnicí,“ upozornil v souvislosti se stavbou podchodu místostarosta MČ Praha-Zbraslav Aleš Háněl.
Výhled až do poloviny století
Nakonec několik podrobností ke zmiňovanému parku Soutok, který ovlivní život i za hranicí metropole.
Postupné úpravy koryta Berounky a proměny břehů se dotknou třeba také obyvatel nedalekých Černošic. Soutok by měl plnit funkci ochrany před suchem či povodněmi a zároveň vznikne zázemí pro komunitní akce, rodinné či školní výlety. Oblast protne síť cyklostezek a vycházkových tras.
Lidé by si ale záměr neměli plést pouze s představou proměny území na park. „Je to spíše manažerský nástroj, který má za cíl revitalizaci říční nivy a koordinaci místních projektů, aby byla zajištěna ochrana a rozvoj přírodního potenciálu,“ vysvětlil Marek Vácha, mluvčí Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR). A to vše postupně až do roku 2050.
Příměstský park Soutok