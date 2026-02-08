Žena našla protitankovou střelu, v tašce ji dovezla na policii. Museli vyklidit služebnu

Na policejní služebnu v pražské Lhotce přinesla tento týden žena v tašce protitankovou střelu, kterou se rozhodla odevzdat během takzvané zbraňové amnestie. Přítomný policista okamžitě nechal přivolat pyrotechnika a společně se ženou a dalšími kolegy místní oddělení opustili.

Protitanková střela. (8. února 2026) | foto: Policie ČR

Pyrotechnik poté zjistil, že se naštěstí jednalo o neaktivní protitankovou střelu, uvedl v neděli na webu mluvčí pražské policie Jan Rybanský.

Není to ojedinělý případ, kdy lidé manipulují s municí, která může být velice nebezpečná, místo aby ji nechali na místě a ihned zavolali linku 158.

Žena přišla v úterý 3. února na místní oddělení policie ve Lhotce. Posadila se v čekárně a vyčkala na příchod policisty, poté z tašky vytáhla protitankovou střelu a předala ji policistovi.

Lidé odevzdali ve zbraňové amnestii už stovky zbraní, prvenství drží střední Čechy

„Překvapený policista se následně od ženy dozvěděl, že střelu našla doma po svém synovi a v rámci zbraňové amnestie ji přišla odevzdat. Policistovi tak nezbylo nic jiného než prostřednictvím operačního důstojníka přivolat na místo pyrotechnika a společně s ostatními kolegy i samotnou oznamovatelkou oddělení opustit,“ poznamenal Rybanský. Následná pyrotechnická prohlídka zjistila, že střela nebyla aktivní.

Policie opakovaně vyzývá občany, aby v případě nálezu munice, výbušniny, granátu, miny, rozbušky či podezřelého předmětu s takovými nálezy v žádném případě nemanipulovali a neprodleně volali linku 158. Největší nebezpečí totiž hrozí při jejich převozu.

Lidé zbraně odevzdávají beztrestně

„Prosíme, nenoste je na policii! Přivolaný pyrotechnik zjistí, zda je s nimi možné odborně manipulovat, a v případě potřeby je zlikviduje na nejbližším vhodném místě nebo je odveze na bezpečné místo k následnému zničení,“ dodal mluvčí policie.

Lidé v Praze v rámci zbraňové amnestie zatím od letošního 1. ledna do 4. února odevzdali zatím 83 kusů zbraní, víc než 3000 kusů střeliva a 20 kusů munice. Možnost beztrestně a bez vysvětlování odevzdat zbraně a munici potrvá do konce června.

Zbraňová amnestie byla v ČR před letošním rokem vyhlášena pětkrát, při poslední v roce 2021 lidé odevzdali nebo si nechali zaregistrovat téměř 3700 zbraní a 133 tisíc kusů střeliva.

Stavba pražského Dvoreckého mostu jde do finále

