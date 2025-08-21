Polož to na zem! Policie ukázala video ze zadržení muže, který střílel na ulici

Autor:
  11:08
Policie na svém webu zveřejnila video ze zadržení agresivního ozbrojeného muže na Jižním Městě. Incident se odehrál na konci července, muž tehdy chodil po ulici se zbraní, ze které několikrát vystřelil. Na místo vyjely prvosledové hlídky, které podezřelého vypátraly a za pomoci donucovacích prostředků zadržely.

„Polož to na zem! Lehni si,“ jsou slyšet pokyny policie na videu zachycujícím do půl těla svlečeného muže s kloboukem, který jde se zbraní v ruce po chodníku na Jižním Městě. Hlídky vystoupí z auta, a poté co vyzvou muže, aby zahodil zbraň, což učiní, ho zadrží.

Muži, který byl pod vlivem alkoholu, pak policisté zajistili vzduchovou zbraň na kovové kuličky a více než deset gramů marihuany.

Student, který vyhrožoval vystřílením třídy a měl doma zbraně, půjde před soud

Kriminalisté muže obvinili z výtržnictví, přechovávání omamných látek a nebezpečného vyhrožování. Zbraní totiž střílel po poškozeném, kterému i vyhrožoval smrtí. Toho zasáhl do hýždí a střelbou také poškodil skleněnou výplň okna. V případě odsouzení mu hrozí až tři roky ve vězení.

Kvůli marihuaně, kterou měl u sebe, s mužem policie vede také zkrácené přípravné řízení pro trestný čin přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Primátor tvrdil, že je situace nadmíru výtečná. Za pár hodin Vltava zaplavila 18 stanic metra

Povodeň v roce 2002 vtrhla do Prahy s větší silou, než si kdokoliv uměl představit. Stoupající Vltava utrhla měřidla průtoku, takže nikdo přesně nevěděl, co se na hlavní město žene. Realita překonala...

Byt po geniálním umělci v pražském domě Diamant rozzářila skvělá světla

Kubistický dům Diamant v centru Prahy postavil už v roce 1912 architekt Emil Králiček. Řadu let jej vlastnil geniální umělec Adolf Hoffmeister. Jedinečný apartmán s původním funkcionalistickým...

Praze hrozí ostuda. Sídlo kosmické agentury EU na Palmovce možná nebude

Znepokojené ministerstvo financí už se poohlíží po jiných místech, kam by se místo Nové Palmovky mohla přesunout kosmická agentura EUSPA. Zaměstnanci evropské kosmické agentury EUSPA už si touto...

Praha zvedá ceny jednorázového jízdného, až o třetinu zdraží i cesta do regionu

Cestující v pražské hromadné dopravě si od Nového roku připlatí. Radní v pondělí schválili zvýšení cen jednorázového jízdného, s výjimkou časových kuponů. Třicetiminutová jízdenka vyjde nově na 39...

Zájem dělat revizora je nečekaně velký. Uchazeče lákají hlavně vysoké výdělky

Premium

Až 75 tisíc korun měsíčně si mohou vydělat revizoři, které teď ve velkém najímá Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK). Důvodem je, že od srpna bylo zavedeno nastupování všemi dveřmi a řidič...

Jankto ukončil fotbalovou kariéru už ve 29 letech, kvůli zničenému kotníku a synovi

Jakub Jankto ukončil fotbalovou kariéru. Bývalý český reprezentant, jemuž na konci června vypršela smlouva v Cagliari, oznámil, že už dál pokračovat nebude. Devětadvacetiletý křídelník to zdůvodnil...

21. srpna 2025  10:13,  aktualizováno  11:42

Polož to na zem! Policie ukázala video ze zadržení muže, který střílel na ulici

Policie na svém webu zveřejnila video ze zadržení agresivního ozbrojeného muže na Jižním Městě. Incident se odehrál na konci července, muž tehdy chodil po ulici se zbraní, ze které několikrát...

21. srpna 2025  11:08

Léto 1970 se neslo ve znamení čistek. Normalizace smetla i pražskou radnici

Premium

Pod mrakem a občas déšť. Ze všedního průměru se pátek 21. srpna 1970 nevymykal ničím zvláštním. Jen denní tisk, již patřičně normalizačně zpracovaný a nudný k neučtení, Pražanům servíroval prakticky...

21. srpna 2025

Čekání skončí. Stanice metra Staroměstská se po měsíci a půl otevře i pro vstup

V pátek se v Praze otevře stanice metra A Staroměstská i pro vstup, dosud se z ní mohlo po červencovém poškození eskalátorů požárem pouze vystupovat. Eskalátory ve stanici poškodil začátkem července...

21. srpna 2025  10:44

To mám tak špatnou angličtinu? Trenér Guľa na Letné bavil i chválil Spartu

Tiskový mluvčí mu nařídil, aby na tiskové konferenci hovořil anglicky. „Doufám, že budu moct mluvit i jiným jazykem,“ pronesl s úsměvem Adrián Guľa, slovenský trenér klubu Riga FC, čtvrtečního...

21. srpna 2025

Turismus v Praze láme rekordy, návštěvníci zároveň mění své zvyky

Davy turistů se valí do metropole, jejich počet se za první pololetí letošního roku blíží ke čtyřem milionům. Zástupci společnosti Prague City Tourism i vedení hlavního města tvrdí, že se jim daří...

21. srpna 2025  9:50

Sparta se pod Priskem opět zvedá. Věříme, že jdeme po správné cestě, říká Sörensen

Ani v jednom z posledních šesti zápasů neinkasovali více než jednu branku, hned třikrát navíc udrželi čisté konto. Sparťanští fotbalisté se po červnovém návratu Briana Priskeho postupně zvedají...

21. srpna 2025

Vyšívat se dá i z rybích šupinek, říká modistka. Obléká také Jezulátko

Kloboučnice Marie Mazánková vyšívá na přehlídky, ale i pro olomoucké Jezulátko. Živí ji však právnická profese ve městě Litovel na Olomoucku. Po odchodu z práce domů do nedalekých Nasobůrek mění...

21. srpna 2025  5:06

D5 před Prahou stála. Bourala dvě nákladní auta, jeden z řidičů se zranil

Dálnici D5 ve středu odpoledne uzavřela na prvním kilometru u Prahy nehoda dvou nákladních aut. Jeden z řidičů se lehce zranil a skončil v nemocnici. Směr na Prahu byl zhruba na čtyři hodiny...

20. srpna 2025  17:02,  aktualizováno  22:13

Kohoutkovou vodu v Praze nepije jen každý desátý, překvapilo průzkumníky

Až 91 procent Pražanů pije doma kohoutkovou vodu. Více než čtyři pětiny z nich ji pijí každý den. Vyplývá to z průzkumu Pražských vodovodů a kanalizací, realizovaného prostřednictvím aplikace Instant...

20. srpna 2025  19:14

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Převážený bagr srazil traverzu mostu, ta se zřítila na auto jedoucí za ním

Ve středu kolem 17. hodiny došlo k pádu mostní traverzy na osobní automobil u obce Třebíz na Kladensku. Podle policejní mluvčí Richterové nákladní souprava převážející bagr zavadila o traverzu...

20. srpna 2025  19:02

„Betonové silo na Karlově náměstí.“ Stavět v centru Prahy je jako bloudit v labyrintu

Premium

Úzké uličky, zákazy vjezdu a průjezdu, davy lidí a na každém rohu architektonicky nebo umělecky cenný objekt. Stavět cokoliv v historickém centru je logisticky extrémně náročné, často jsou nutné...

20. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.