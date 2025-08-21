„Polož to na zem! Lehni si,“ jsou slyšet pokyny policie na videu zachycujícím do půl těla svlečeného muže s kloboukem, který jde se zbraní v ruce po chodníku na Jižním Městě. Hlídky vystoupí z auta, a poté co vyzvou muže, aby zahodil zbraň, což učiní, ho zadrží.
Muži, který byl pod vlivem alkoholu, pak policisté zajistili vzduchovou zbraň na kovové kuličky a více než deset gramů marihuany.
Kriminalisté muže obvinili z výtržnictví, přechovávání omamných látek a nebezpečného vyhrožování. Zbraní totiž střílel po poškozeném, kterému i vyhrožoval smrtí. Toho zasáhl do hýždí a střelbou také poškodil skleněnou výplň okna. V případě odsouzení mu hrozí až tři roky ve vězení.
Kvůli marihuaně, kterou měl u sebe, s mužem policie vede také zkrácené přípravné řízení pro trestný čin přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu.