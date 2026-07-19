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Pražský okruh je opět průjezdný. Provoz zastavilo noční bourání dvou nadjezdů

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  12:28
Demolice nadjezdu v ulici K Austisu nad Pražským okruhem. (18. července 2026)

Demolice nadjezdu v ulici K Austisu nad Pražským okruhem. (18. července 2026) | foto: ČTK

Demolice nadjezdu v ulici K Austisu nad Pražským okruhem. (18. července 2026)
Práce na stavbě jihovýchodní části Pražského okruhu pokračují. (16. března 2026)
Práce na stavbě jihovýchodní části Pražského okruhu pokračují. (16. března 2026)
Na Pražském okruhu v úseku od ústí Lochkovského tunelu ke sjezdu na Slivenec...
14 fotografií
Dělníci zbourali v noci na neděli dva nadjezdy, kvůli kterým byl od sobotního večera plánovaně přerušený provoz na Pražském okruhu mezi Slivencem a Řeporyjemi. Uzavírka byla ukončena v neděli kolem 11:00, informoval mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. Předpokládá, že pro odpolední špičku bude cesta zprovozněna v obvyklé kapacitě.

Zbourané nadjezdy v ulicích K Austisu a K Zadní Kopanině nahradí silničáři novými mosty, pod nimiž bude možné rozšířit okruh ze čtyř na šest jízdních pruhů. Stávající mosty by to neumožnily.

Kvůli demolici nadjezdů uzavřeli část Pražského okruhu

Práce na nahrazení nadjezdů novými mosty začaly v polovině května a provádí je firma Skanska. Původně měly být mosty zbourány v polovině června, ale kvůli nečekaným zjištěním ohledně podloží byla demolice o měsíc odložena.

Projekt za téměř 207 milionů korun bez DPH počítal s tím, že bude nový nadjezd K Austisu zprovozněn do pěti měsíců od zahájení prací a nadjezd v ulici K Zadní Kopanině do sedmi měsíců.

Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla budou stavby hotové letos. „Do konce letošního roku postavíme nové nadjezdy umožňující rozšíření úseku 515 na šestipruhové uspořádání,“ uvedl v sobotu na síti X.

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