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Se zákazem řízení, pod drogami, konopí v autě. Honičku s policií navíc ukončil před její budovou

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  8:39
Policie zadržela muže, který řídil po Praze přes platný zákaz a ve vozidle převážel téměř 90 gramů konopí. Hlídce se po vyzvání pokoušel ujet a městem jel rychlostí i 160 kilometrů v hodině. Zběsilou jízdu ukončil paradoxně přímo před budovou pražského policejního ředitelství. Státní zástupce pro něj navrhl roční vězení.

K incidentu došlo ve druhé polovině července, kdy hlídková služba prováděla kontrolu projíždějících aut v okolí ulice Opatovská.

Tam si všimla vozidla, které mělo vedenou registrační značku jako ztracenou. Hlídka se tak rozhodla vozidlo zastavit a zkontrolovat.

„Ve chvíli, kdy byl řidič vyzván k zastavení, začal přidávat plyn a policistům se pokoušel ujet. Svoji bezohlednou jízdou ohrozil několik vozidel a rychlost, kterou se řítil Prahou dosahovala i sto šedesáti kilometrů v hodině. Pronásledování pokračovalo ulicí Brněnskou směrem do centra přes ulici 5. května, odkud odbočil do ulice Na Vítězné pláni v Praze 4, kde přímo před budovou Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy zastavil pomocí ruční brzdy. Hlídka muže na místě okamžitě zadržela,“ uvedla na webu policie ČR mluvčí Kristýna Zelinková.

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Policisté pak zjistili, že muži byl uložen sedmiletý zákaz řízení motorových vozidel s platností téměř na další tři roky. Provedli mu test na přítomnost omamných a psychotropních látek v těle, který byl s pozitivním výsledkem.

Lékařské vyšetření však podstoupit odmítl. Při prohlídce vozidla našli strážníci také téměř devadesát gramů konopí.

Muži nyní hrozí trest odnětí svobody 12 měsíců, který navrhl státní zástupce.

„Muž je podezřelý ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a neoprávněné pěstování rostliny nebo houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jiné nakládání s ní pro vlastní potřeby,“ dodala policie.

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