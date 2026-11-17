Chalupářská sezona s padajícím podzimním listím končí. V tomto období roku se však dávají do pohybu ceny. Sen o dostupném bydlení v zeleni na venkově s dojížděním do Prahy za prací či studiem dostává trhliny. Objekty v zajímavém místě a celoročně obyvatelné se cenově začínají podobat bydlení v hlavním městě. Upozorňuje na to aktuální studie digitální realitní služby Bezrealitky a potvrzují to i další experti.
Za takřka pět milionů korun nabízí server Reality.iDNES.cz chatu v pražských Kyjích o rozloze 42 metrů čtverečních na pozemku o velikosti 361 metrů čtverečních. V Černošicích západně od Prahy, pak prodává chatu o ploše 66 metrů čtverečních na pozemku o výměře 607 metrů čtverečních za téměř osm milionů korun.
Nejoblíbenější lokality v dosahu Prahy tradičně představují Křivoklátsko, Kokořínsko či Slapy.