V Praze zavřeli mateřskou školku, jedno z dětí je nakažené koronavirem

11:03 , aktualizováno 11:03

Nákaza koronavirem se potvrdila u dítěte navštěvujícího mateřskou školu Hasova v pražských Modřanech. Rada městské části již školku uzavřela. Pracovníci a děti, co s nakaženým přišli do kontaktu, mají nastoupit do karantény. Pedagogická komora na základě tohoto případu znovu vyzvala k uzavření všem mateřských škol.