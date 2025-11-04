Stát a závodiště Chuchle podepíšou novou nájemní smlouvu. Jen na jeden rok

  14:17
Nová nájemní smlouva mezi státem a závodištěm Chuchle Arena Praha bude podepsaná nejpozději do konce listopadu, uvedl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Smlouva bude pouze na rok, závodiště chce během té doby vyřešit roztříštěné vlastnictví areálu, doplnila jeho ředitelka Zuzana Rambová. Novým vlastníkem by podle ní mohlo být i ministerstvo.
Momentka z dostihů ve Velké Chuchli - Cena prezidenta republiky

Momentka z dostihů ve Velké Chuchli - Cena prezidenta republiky | foto:  František Vlček, MAFRA

Momentka z Ceny prezidenta republiky ve Velké Chuchli
Takto vypadalo závodiště minulou středu. Koně se na něj vrátí až 25. srpna....
Na dráhu koně opět vyběhnou až na konci srpna, v neděli 25. srpna odpoledne....
Závodiště ve Velké Chuchli při záplavách v roce 2013
7 fotografií

Společnost Chuchle Arena Praha ještě v pátek informovala, že se s ministerstvem dosud nedohodla na podmínkách nové nájemní smlouvy, a začala proto rozesílat výpovědi nájemcům a uživatelům areálů. Tyto výpovědi budou podle ministra v návaznosti na novou dohodu staženy.

„Mohu konstatovat, že po vzájemné dohodě směřujeme k tomu, že bude v plném rozsahu zajištěna dostihová sezona 2026 v Chuchli,“ řekl Výborný. Dohoda však zatím uzavřená není, podle ministra se před podepsáním nové nájemní smlouvy musí totiž ještě uskutečnit jednání s Jockey Clubem ČR, který je nejvyšší dostihovou autoritou v Česku.

Posun v jednání i termín podepsání smlouvy potvrdila i Rambová. Podle ní společnost Chuchle Arena chtěla pouze jednoletou smlouvu, aby vznikl čas na vyřešení roztříštěnosti vlastnosti pozemků. Stát prostřednictvím hřebčince vlastní necelé tři čtvrtiny areálu v Chuchli, kolem zhruba třetiny vlastní závodiště a zbylou částí, zhruba pěti procenty, disponují soukromí majitelé, uvedla už dříve Rambová. Jedním z majitelů je i podnikatel a jeden z nejbohatších Čechů Radovan Vítek.

Tradice dostihů ohrožena. Areál v Chuchli se nedohodl se státem na nájmu

„Nám opravdu ta roztříštěnost těch pozemků nedává smysl, a to ani jedné, ani druhé straně. Takže by vlastně rok vznikl větší čas na to jednat, jak udělat, aby ten areál byl pod jedním majitelem, který by si to spravoval,“ řekla Rambová. Podle ní by dávalo smysl, kdyby novým vlastníkem bylo ministerstvo zemědělství, které už nyní dostihový sport a šlechtění anglického plnokrevníka v Česku podporuje.

Ministerstvo v říjnu požadovalo podle závodiště zvednout nájemné na 3,6 milionu korun ročně. Závodiště dosud platí 1,6 milionu Kč ročně a částku chtělo v této výši zachovat, zejména s ohledem na to, že už nyní je Chuchle Arena ve ztrátě zhruba 20 milionů korun. Rambová řekla, že výše nového nájemného by měla být zhruba 3,4 milionu na rok. Pokud vše dobře dopadne, podepíše závodiště podle Rambové roční smlouvu i se zvýšeným nájemným. Stejně jako ministr ale uvedla, že před uzavřením smlouvy se musí uskutečnit ještě další jednání.

Stát však nepodepíše smlouvu se závodištěm napřímo, ale bude reprezentovaný Zemským hřebčincem Písek, který má areál ve správě a nájemné od závodiště vybírá. Hřebčinec vypověděl závodišti smlouvu koncem září. Výborný tehdy uvedl, že není možné platit 12 let stejný nájem.

Současná nájemní smlouva zanikne k letošnímu 31. prosinci. Výpovědi z nájmů by se týkaly mimo jiné Střední školy dostihového sportu a jezdectví, Jockey Clubu ČR či České klusácké asociace. Rozhodnutí státu ukončit nájemní smlouvu podle dřívějšího vyjádření závodiště tak přímo ohrožovalo fungování dostihového areálu i tradici pražských dostihů. Společnost upozornila na to, že vzniklá situace může mít v konečném důsledku zásadní dopady na celý český jezdecký a dostihový sport.

Kvůli nejistotě ohledně budoucnosti chuchelského závodiště musela být například ukončena jednání o konání Světového poháru Světové jezdecké federace FEI a řada klientů a obchodních partnerů z vlastní iniciativy ukončila s Chuchle Arenou Praha spolupráci. Rambová dnes řekla, že světový pohár se v Chuchli i přes pravděpodobnou dohodu neuskuteční a situace bude mít i další dopady, například na komerční akce, které si pro pořádání už našly jiné místo.

Historie chuchelského závodiště sahá do roku 1906. Hostí nejvýznamnější rovinové dostihy v zemi včetně Českého derby. Jockey Club ČR už dříve sdělil, že se ke sporu Chuchle Areny Praha a ministerstva zemědělství nechce vyjadřovat.

Nejčtenější

4. listopadu 2025  14:47

4. listopadu 2025  14:17

