Poškozený sběrač vlaku zastavil dopravu mezi Berounem a Karlštejnem

Událost byla hlášena kolem 6:00. „V Berouně je zastaven provoz kvůli poškozenému sběrači vlaku a podezření na poškozené trakční vedení. Hasiči Správy železnic budou na žádost dopravce evakuovat vlakovou soupravu,“ uvedl po 7:00 mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
Vlaky mezi Berounem a Karlštejnem musely být odřeknuty, v úseku je zavedena náhradní autobusová doprava. Omezení by podle webu Českých drah mělo trvat do 8:00.