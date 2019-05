Kvůli testování statiky se na dva víkendy zavře pražský Palackého most

Uzavření mostu je součástí diagnostiky Technické správy komunikací (TSK) a příprav na jeho opravu.

První zatěžovací zkouška proběhne ze soboty na neděli 11. května a z neděle na pondělí 12. května. Stejná diagnostika se uskuteční 8. a 9. června ve stejnou dobu,

Most zůstane pro auta i tramvaje uzavřen vždy od 22 hodin do 5 ráno. Pro pěší a kola zůstane most průjezdný.

Objízdná trasa bude pro auta vedena od Rašínova nábřeží po trase po Jiráskově mostě a ulici Zborovská. Podobně i v opačném směru.

Tramvajové linky číslo 5, 7, 10, 16 a 94 budou odkloněny. Podrobnější informace lze najít na stránkách dopravního podniku.

Problémy se stavem mostů se v Praze řeší dlouhodobě, předloni se zřítila lávka v Troji. Kromě Palackého se nyní zkoumá Hlávkův most a most Legií, které jsou rovněž ve špatném stavu. Diagnostika a dopravní omezení čekají i Barrandovský most a Lanový most na Jižní spojce. Špatně je na tom také Libeňský most, kde město připravuje rekonstrukci. Práce by měly začít letos.

Takto probíhala v listopadu 2018 diagnostika mostu Legií.