Zatěžovací test Libeňského mostu v Praze přeruší v noci provoz tramvají

Zatěžovací zkouška se nebude týkat hlavního mostu přes řeku, ale takzvaného inundačního mostu na břehu. Ten slouží jako protipovodňová ochrana, pod jeho oblouky protéká při povodních voda.

„Zatěžovací zkoušku provádíme v rámci přípravných prací k veřejné zakázce na celkovou rekonstrukci Libeňského mostu, kterou během dvou měsíců vypíšeme. Potřebujeme k ní znát co nejpřesnější informace o stavu mostu. Ty budou sloužit jako podklad pro potenciálního zhotovitele, který výsledkům diagnostiky přizpůsobí rekonstrukci,“ uvedl náměstek primátora Adam Scheinherr.



Provoz tramvají bude přes noc v obou směrech přerušen od kolejové křižovatky dolní Palmovka po křižovatku ulic Dělnická a Komunardů. Odklon se týká linek číslo 1, 6, 14, 25, 31 a noční linky 94.



Zavedena bude náhradní autobusová doprava X1, která pojede z Palmovky do Dělnické a zpět, noční tramvaj nahradí autobus X94 na trase Palmovka - Nádraží Holešovice - Strossmayerovo náměstí.



Most z roku 1928 je ve špatném stavu, nikdy však nebyl opraven. Libeňský most je soumostí tvořené historickým mostem přes Vltavu a zmíněným inundačním mostem. Letos v březnu most podstoupil jednu zatěžovací zkoušku, ale pouze na inundačním poli u Palmovky.



Takto vypadaly představy o řešení Libeňského mostu v roce 2018: