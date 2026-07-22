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Jako když Homer dělal kořenku. Lidé se baví lavičkami, které opravoval zastupitel

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  11:04
Dvě lavičky na pražském Barrandově se po zásahu místních zastupitelů staly terčem posměchu na sociálních sítích. Politici je opatřili novými sedáky, polepem a kovovými překážkami, které mají lidem znemožnit ležení. Výsledek však podle kritiků působí amatérsky a připomíná práci známé večerníčkové dvojice Pata a Mata.

Na nezvyklou úpravu laviček mezi tramvajovou zastávkou Sídliště Barrandov a Trnkovým náměstím upozornil nedávno na Instagramu architekt Antonín Topinka.

Video zveřejnil na profilu top___ant, kde zásah označil za jednu z nejhorších rekonstrukcí městského mobiliáře, jaké dosud viděl.

Pozornost věnoval především kovovým prvkům připevněným k lavičkám. Madlo a ocelový profil mají bránit tomu, aby si na ně lidé lehali. Podle Topinky jsou však namontované neodborně.

Kritiku vyvolala také oprava poškozeného sedáku. Chybějící část nahradil kus odlišného prkna, který je pomocí latí a viditelných šroubů spojený s původní konstrukcí. Opěradlo navíc dostalo polep imitující dřevo, ten se ale na některých místech začal odlepovat.

„Zlatý český ručičky,“ komentoval Topinka výsledek ve videu, které se následně začalo šířit po sociálních sítích.

Úpravu provedli zastupitelé Prahy 5

K zásahu se přihlásil zastupitel Prahy 5 Milan Vrkoč z hnutí SEN 21. Na Facebooku zveřejnil snímek, na kterém před hotovými lavičkami pózuje se stranickým kolegou a dalším zastupitelem Svatoplukem Bartoněm. Iniciativu s opravou laviček zveřejnil Vrkoč už začátkem června.

„Ležení na lavičkách znemožněno,“ napsal Vrkoč k výsledné fotografii.

Jenže uživatelé sociálních sítí začali oba politiky v komentářích přirovnávat k dílu večerníčkovských kutilů Pata a Mata či Homerovi Simpsonovi.

„Tohle video mi připomíná Homera a jeho výrobu kořenky pro Marge. Účel to taky splní, estetika velice podobná,“ komentuje výslednou podobu jeden z diskutujících.

Někteří připouštěli, že namontované překážky mohou svůj účel splnit, výsledek však podle nich působí nevzhledně. Další se zajímali o cenu úprav nebo žertem zjišťovali, zda projektu předcházela architektonická soutěž.

„Za mě super práce. Smát se tomu proč?“ zastává se autorů renovace další příspěvek.

Líbí se vám takto opravené lavičky?

Podle jiného příspěvku Vrkoč jen sbírá politické body. „Podívejte se na moje starší videa, veřejnému prostoru se věnuju celé volební období a ne jen před volbami,“ odpovídá zastupitel.

Na poznámku jiného uživatele, že jeho práce s lavičkami a zastávkami není to, co lidé od politika městské části očekávají, Vrkoč odpověděl, že pokud budou městské společnosti dělat to, co mají, velmi rád se této práce zřekne.

„Jako bývalý radní jsem pomocí natáčení kontrolních dní kontroloval vlastně i sám sebe a taky jsem potřeboval vědět praktický dopad svých rozhodnutí. Podle mě v komunální politice musíte ukázat, že to jde - mít čisto a pořádek.

top___ant

Tak ještě jeden příklad do série 'jak dělat lavičky ve veřejném prostoru', tentokrát z Česka.

#verejnyprostor #architektura #zlateceskerucicky

12. července 2026 v 15:39, příspěvek archivován: 20. července 2026 v 14:35
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