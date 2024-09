Taxikář mě postříkal páchnoucí tekutinou, říká zastupitel. Případ řeší policie

Včera večer jsme s kolegyní zastupitelkou Bárou Kosíkovou šli ze schůzky našeho zastupitelského klubu domů.

Po cestě jsme si v Karlově ulici všimli taxíku stojícího na začátku úzké pěší zóny. Když jsme kolem něj procházeli, zeptali jsme se slušně pana taxikáře, proč v pěší zóně stojí. Na otázku, co je nám do toho, jsme odpověděli, že jsme místní a zastupitelé městské části.

Poté pan taxikář vylezl z auta, začal nám agresivně vyhrožovat a se slovy "chceš hovna" po mně začal stříkat neznámou bělavou tekutinou z velké stříkačky. Odneslo to moje oblečení a telefon, oči mi zachránily brýle.

Povedlo se nám kousky incidentu natočit včetně SPZ toho auta. Pan taxikář mi vykopl telefon z ruky a udeřil mne do hlavy.

Kolegyně Bára volala státní policii, ta dorazila vzápětí, taxikář ale mezitím z místa ujel. Policie mi pro jistotu vypláchla oči, vlasy a kůži vodou a oči navíc i speciálním čistícím prostředkem. Většinu oblečení jsme preventivně zabalili do pytle. Zároveň mi zavolali sanitku.

Rozloučili jsme se s Bárou a s policisty, a jel jsem na chirurgickou pohotovost, kde mne po chvíli čekání vyšetřili. Vše se až na drobné rány naštěstí jeví v pořádku.

V pořádku ale není, že se takové věci dějí. Jako by centrum pořád bylo pod vlivem taxikářského polosvěta a devadesátkové mafie. Kdy se toho dokážeme zbavit a fungovat jako civilizované město, kde se místní obyvatelé cítí doma?



Raději bych sdílel cololiv jiného..