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Dvojice zbila a okradla mladíka na pražské zastávce. Policie po nich pátrá

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  18:36
Kriminalisté pátrají po dvou útočnících, kteří na zastávce v Praze 2 zbili a oloupili mladého muže. Incident se stal už 1. ledna letošního roku, dosud však bylo pátrání po agresorech neúspěšné, a tak policisté prosí o spolupráci také veřejnost.

Dvojice mužů zkraje roku bezdůvodně napadla mladého muže, který v ranních hodinách postával u zastávky Jana Masaryka ve Francouzské ulici.

„Pachatelé poškozeného několikrát udeřili pěstí a kopy do různých částí těla. Poté, co spadl na zem, v útoku pokračovali. Převážně ho bili a kopali do horní části těla a hlavy,“ sdělil policejní mluvčí Jan Rybanský.

Policie hledá dva lupiče, přepadli mladíka na ulici
Kriminalisté pátrají po dvojici útočníků, kteří 1. ledna napadli a oloupili poškozeného.
Kriminalisté pátrají po dvojici útočníků, kteří 1. ledna napadli a oloupili poškozeného.
Kriminalisté pátrají po dvojici útočníků, kteří 1. ledna napadli a oloupili poškozeného.
4 fotografie

Muži následně své oběti odcizili černou koženkovou tašku přes rameno, ve které měl mladík uložen cestovní pas, svazek klíčů a mobilní telefon značky iPhone 15, který měl v kapse kalhot.

„Kriminalisté v průběhu prověřování vytipovali několik osob, které odpovídaly popisu. Ani jedna z nich však totožnost podezřelých neodhalila,“ uvedl Rybanský.

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Pokud podezřelé na video záznamech poznáváte, kontaktujte linku 158, vyzývají policisté.

Muži jsou podezřelí ze spáchání trestného činu loupeže, pachatelům hrozí až desetiletý trest odnětí svobody.

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