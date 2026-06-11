Dvojice zbila a okradla mladíka na pražské zastávce. Policie po nich pátrá

Dvojice mužů zkraje roku bezdůvodně napadla mladého muže, který v ranních hodinách postával u zastávky Jana Masaryka ve Francouzské ulici.
„Pachatelé poškozeného několikrát udeřili pěstí a kopy do různých částí těla. Poté, co spadl na zem, v útoku pokračovali. Převážně ho bili a kopali do horní části těla a hlavy,“ sdělil policejní mluvčí Jan Rybanský.
Muži následně své oběti odcizili černou koženkovou tašku přes rameno, ve které měl mladík uložen cestovní pas, svazek klíčů a mobilní telefon značky iPhone 15, který měl v kapse kalhot.
„Kriminalisté v průběhu prověřování vytipovali několik osob, které odpovídaly popisu. Ani jedna z nich však totožnost podezřelých neodhalila,“ uvedl Rybanský.
|
Na problémovém Andělu přibude policejních hlídek, využijí i psy
Pokud podezřelé na video záznamech poznáváte, kontaktujte linku 158, vyzývají policisté.
Muži jsou podezřelí ze spáchání trestného činu loupeže, pachatelům hrozí až desetiletý trest odnětí svobody.